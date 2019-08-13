【811衝突】示威者出動氣槍　專家籲收手：「攻擊」不成反變目標

8月11日全港多處爆發衝突，多名示威者及市民或流血、或受傷。《香港01》記者最少拍攝到有兩名示威者，手持懷疑是榴彈發射器的物件，從圖片可見，其瞄準器已在展開狀態。《香港01》將圖片傳給熟悉槍械及玩具氣槍人士了解。就照片來看，他相信該槍相信只是玩具氣槍。

有示威者使用氣槍。(歐家樂攝/資料圖片)

該人士指出，依據該槍的外型來看，相信是模仿HK M320榴彈發射器。就真槍而言，該槍可以發射40mm口徑的榴彈，作為單兵輕武器，但可較大範圍殺傷有生目標：「簡單來講即係用槍射粒手榴彈去遠處」。該槍可單獨使用，亦可拆去槍托等配件，直接裝在突擊步槍上「合體」，方便槍手不用將武器換來換去。現時美國海軍陸戰隊及陸軍均有裝備使用。

他補充，其實警方現時用作發射催淚彈及海綿彈等低致命彈藥，亦是使用40mm口徑發射器，現時「速龍小隊」使用的為Penn Arms L140-4 40mm發射器，原裝已配有戰術導軌，可裝光學瞄準器等。

說回M320氣槍，他稱現時有多間玩具廠商模仿製造，各師各法，但大致上發射原理為兩大款。其中一款在槍身入氣，可將一件軟身的投射物射出；另一款則像似真的榴彈槍的操作，從後揭開裝入「榴彈」。該「榴彈」只是一個裝有多發BB彈的彈匣，玩家對「榴彈」充氣及放BB彈後即可使用。而射出的效果，有如「霰彈槍」一樣，扣機即同時有多發BB彈射出，而槍口亦伴隨有煙溢出，實為驅動BB彈的氣體。

至於該氣槍的威力，該人士指出，香港法例超過2焦耳即屬真槍，需要持牌否則違法。相信在香港買到的原裝氣槍，絕不會超此2焦耳槍口動能：「其實玩具氣槍都係俾大家打wargame時玩玩下，大家互射，香港買到的原裝槍，威力不會太強，最多都係痛及紅腫。」

他續指，「原裝槍好少可會去到1.7甚至1.9焦耳，廠商唔會造到咁臨界，俾佢射中就可能會流血。同埋，香港氣槍多數都係日本同台灣造，日本法例更嚴，槍口動能要低於1焦耳。」他用實例解釋，超過1耳焦可能於近距離打穿汽水罐。有些手動氣槍，僅得0.3、0.4焦耳打穿A4紙絕無問題，但厚身硬卡紙、紙皮箱等也可能會卡住BB彈甚示反彈。所以，他強調玩wargame時要穿上防護裝備，最緊要是眼罩，因眼最易受傷。

該人士呼籲，請示威者和平、切勿使用暴力，更千萬不要用氣槍應對警方：「收手啦!直頭係以卵擊石啦，我當你支氣槍改裝到超晒火力，畀你有5焦耳好未?警察成副裝備，頭盔眼罩係防實彈，9mm子彈甚至霰彈槍都打唔穿，你覺得你支玩具打得入?仲要隔咁遠射，當你射得中，BB彈去到都無晒力，咪玩啦，根本不痛不癢!反而你拎槍械物體出來，只會成為警方的集中攻擊目標!」他補充，手槍使用9mm彈，槍口動能已動輒超過300焦耳。