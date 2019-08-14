【811衝突】警車進駐北區醫院　警察24小時看守留院被捕人

反對修訂《逃犯條例》風波持續升溫，上周日(11日)本港多區爆發衡突多人被捕，據悉有十多名示威者於前(12日)下午被押送至北區醫院治理。有數名示威者手、腳部骨折，目前仍需留醫情況穩定，由警員看守；部分被捕人士已獲准保釋，保釋條件不一。 香港01記者今早抵北區醫院，發現醫院急症室門外有警車及警方旅遊巴守候，而有關示威者入住的骨科病房外，則有兩名軍裝警員駐守。

據悉有十多名示威者於前(12日)下午被押送至北區醫院治理。今早北區醫院警力明顯增強，急症室門外有一輛警車及及警方旅遊巴守候。而有關被捕人士入住的骨科病房外，則有兩名軍裝警員在門外駐守。

病房外則有警員戒備。（香港01記者攝） 至中午探病時間，有多名警員出入骨科病房，又運送寶礦力飲料至病房內。記者進入骨科病房內，發現有警員走至病床旁邊與病人交談，而病房外則有警員戒備。另外，有一名姓郭傷者由醫護人員推出病房，其間有兩名軍裝警員陪同，乘搭升降機至其他樓層作檢查。

有一名姓郭傷者由醫護人員推出病房，其間有兩名軍裝警員陪同。(香港01記者攝)

最少9人留醫骨科病房 48小時僅獲准見律師一次

香港01記者昨晚在北區醫院，接觸到五名在骨科病房留醫的被捕人士，其中一人右邊頭部受傷，貼有紗布。目前四人已保釋，保釋條件不一，他們表示，病房內共有9名被捕人士，當中一人手骨骨折。他們全部在銅鑼灣被捕，其後被扣留在新屋嶺扣留中心。一名被捕人士指，被捕時曾被警員以警棍打，但扣留時則沒有，然而在新屋嶺期間不准許見律師，送至北區醫院才得見面一次，再要求見律師遭拒。