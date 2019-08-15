【逃犯條例】警深水埗狂射催淚彈　8樓住客亦中招：BB撤得去邊?

警方於深水埗放多枚催淚彈驅散「燒衣晚會」人士。（高仲明攝）

部分街道當時已無示威者。（羅國輝攝）

街坊掩眼走避。（林振華攝）

農曆七月十四日鬼節晚上，有市民發起於深水埗舉行「深水埗激光燒衣積陰德祈福晚會」，一批市民於深水埗警署對面馬路燒街衣，其間有人不斷用鐳射光照向警署。大批防暴警於晚上8時許走出警署，廣播要求不要再用鐳射光照射，又先後舉起橙旗及藍旗。9時許警方開始施放多枚催淚彈，欽州街、荔枝角道、基隆街等多處現硝煙，但當時馬路上除記者已沒有人聚集。

街坊店舖慘受波及 市民與警理論

警方做法引起居民及商戶不滿，有生果店店主受催淚煙波及，投訴警方亂放催淚彈，另一名男街坊於欽州街大聲指罵警員，「次次都係咁X樣，幾X多鑊呀！我係上面瞓覺，你係下面嘈嘈嘈、射射射，你就喺度放煙花，我聽日仲要返工呀，有無理過我哋普通市民感受呀！宜家由街頭行到呢度都聞緊你啲催淚煙，眼又辣、口又辣」，又有市民與帶防毒面具的軍裝警員理論，指被警員封路無法回家，及問為何在沒有示威者的情況下施放催淚彈，而現場亦鄰近醫院，有警員大叫「唔使同佢哋對話」，要求欲回家市民向前走。

市民不滿指罵警員，「我聽日仲要返工呀，有無理過我哋普通市民感受呀！」。（林振華攝）

8樓街坊中招：警方做法差到無得再差

受住於北河街8樓單位的湯小姐指，自己所住位置與警方以揚聲器警告位置相距數條街，無法聽到其警告，但催淚煙都會攻到其單位，「聞到味，眼想流眼淚」，批評警方做法「差到無得再差，唔覺得佢有一晚做得好，宜家影響全部市民，唔係示威者問題，係警方處理手法有問題」，形容警方無差別發放毒氣，是否想謀殺香港市民。指催淚煙可以隨風去到很遠，不是隔幾條街、關上窗就可以避開，質疑警方是否一定要選擇用催淚彈，「想知宜家深水埗發生咩事，如果有事你叫我哋撤退，我哋有BB嘅撤得去邊，坐穿梭機都走唔甩啦佢咁放法」。

內街同樣聞到煙味

住於福榮街的李先生指，晚上11時許乘的士回家，甫下車已聞到大陣催淚煙味，但當時街上未見警員未示威者，只有零星一兩個街坊，有鄰居亦正掩鼻奔走回大廈，他亦即時走入大廈上樓，幸居於12樓的他單位有受波及。李先生指短短2至3分鐘時間，已令他眼淚狂流，到凌晨眼睛仍紅腫，連未有直接被催淚彈射中的內街都有如此影響，可想於直接施放催淚煙的街道影響「一定勁到爆」，他認為警方應檢討是否需要於焗促的內街施放大量催淚彈，行為不顧居民感受。