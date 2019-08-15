【逃犯條例】深水埗警員以「話劇式」聲調嗌咪　勸告示威者變對罵

《逃犯條例》風波連月來引發多場警民衝突。14日晚，再有大量市民趁「七月十四日鬼節」，到深水埗警署燒衣紙及用鐳射筆照射警署外牆。 期間出現極富「戲劇性」的一幕。一名警員在警署內開俗稱「大聲公」的擴音器，向警署外集結的市民發出警告，要求對方離開，惟該名警員以近乎話劇演員的激昂聲線講話，與平日警隊莊嚴、正規的風格迥異，隨着示威者不斷照射激光及指罵，該警員情緒更愈發激動，用「大聲公」與警署外示威市民對罵，喊出「你哋班不知所謂嘅市民」、「收啦收啦收啦」、「你哋同黑社會冇分別」等，有關用詞頗情緒化，在過往警方的正式警告中，罕有使用。

示威市民在深水埗警署外聚集，有警員開「大聲公」發出警告期間，與市民激動對罵。（高仲明攝）

深水埗警署外示威市民聚集期間。該名用擴音器警告的警員，聲線一直保持「抑揚頓挫」，情緒高漲。8時許群眾首次聚集在警署外，用鐳射槍照射警署外牆時，他已十分激動，高聲呼叫要求示威者「停止用鐳射槍襲擊警察」，又指用鐳射筆照射警署的示威市民是「襲警」。

警方發射催淚彈前夕，該警員又用擴音器警告，「如警方使用武力，無法確保你們的安全」，又說：「警方會迫不得已影響欽州街一帶的居民」。

警方在9點45分發射催淚彈清場，示威市民一度散去，警方則收隊，惟其後再有市民聚集在警署外用鐳射筆照射警署。

此時，該名使用擴音器的警員再次「出手」，不過這次他的用語更加罕見，情形近乎與示威者對罵。他說：「講粗口冇用㗎」，「你哋呢啲幼稚嘅行為先係影響居民」。有示威市民高聲問該警員，市民正干犯哪一條罪行？該名警員就再以激昂語氣開擴音器呼喊：「欽州街嘅市民，你哋已經係非法集結……停止使用鐳射槍襲擊警方……你哋呢啲不知所謂嘅市民」。

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警方一度用大聲公與警署外市民對罵，遣詞用字之情緒化，過往罕見。（羅國輝攝）（相中人非當事人）

此外，當有市民高呼「收皮」時，該警員也回罵「收啦、收啦、收啦」。