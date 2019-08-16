【逃犯條例】民間發起「816全民提款日」　早上櫃員機運作如常

修訂《逃犯條例》草案觸發的連串風波，久久未能平息。民間發起今日「816全民提款日」、「816香港曬錢日」，呼籲市民從銀行提走所有存款，尤以中資銀行為目標，務求向香港金融體系施加壓力，令政府回應訴求。昨晚（15日）記者走訪多區櫃員機了解，大部分櫃員機均維持正常服務。至今早記者巡視多區的櫃員機，均未發現人龍及㩒不到錢情況。

早上多區櫃員機運作如常，滙豐提款服務同樣運作正常。（鄧栢良攝）

周四晚上：記者多區視察 櫃員機服務正常

昨晚（15日）開始，網上已流傳天水圍、大角咀、何文田、佐敦及火炭等多區櫃員機，暫停港幣甚至美鈔的提款服務。《香港01》記者今日（16日）凌晨走訪多區視察，包括天水圍醫院、伊利沙伯醫院、油麻地北海街、旺角彌敦道等地，當中恒生、中銀、渣打及上海商業銀行等櫃員機，均維持正常服務，未知是否只是個別櫃員機服務有異。

今日（16日）早上，記者在外區視察櫃員機排隊情況，至早上十時許亦未出現人龍及提款失敗情況。至於恒生、中銀、東亞及渣打銀行，有分店的櫃員機仍可以㩒錢，全部運作正常。至於鑽石山荷里活廣場，恒生銀行提款機，記者發現一部櫃員機沒有現金提供，另一部仍在現金可提取。

早在上月13日，有網民亦曾發起到中國銀行提款，當時未見成效。根據資料，香港第一部自動櫃員機由滙豐銀行在1980年引入，當時取名為「易通財」。直至現時，全港已有逾3,500部自動櫃員機，當中新、舊櫃員機，每部可存放約8,000至10,000張鈔票不等，亦設有提款上限，一般最高約2萬元，超過上限需要親往銀行提取。