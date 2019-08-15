林鄭化妝師Gary Chung抵制撳錢行動　曬千萬存款被網民批評

香港近月因反修訂「逃犯條例」引起一連串風波，有網民發起「816齊撳千」行動，呼籲全港市民於明天（16日）將銀行所有的提款全數提走，令流失大量流動現金癱瘓銀行體系，向香港金融體系施壓。今次行動主要以中資銀行為目標，不少網民表示會踴躍參與，準備在明天在網上「曬錢」。

「星級化妝師」Gary Chung（網上圖片）

被譽為「星級化妝師」的Gary Chung曾經為數以百計的名媛及政界人士化妝，就連特首林鄭月娥於2017年競選特首時都找過Gary更為她化妝。他最近亦在個人Facebook上多次發表撐警立場，更怒斥示威者是「傻仔」。今日（15日）他再次發表惹起爭議的言論，在Facebook上載一張顯示銀行戶口有1000萬存款的照片，分明與「816齊撳千」行動唱反調：「本來我個Premier戶口最少存100萬現金就夠，今日我就存夠1000萬，D儍（傻）仔儍（傻）女可能要問阿媽轉賬幾草嘢比（畀）佢哋先撳到張一百蚊出嚟！」他更附上多個「笑喊」emoji，更以「唧牙膏」諷刺這個活動。Gary的該番言論引來眾多網民激烈批評，雙方展開罵戰。

Gary Chung在Facebook上載一張顯示銀行戶口有1000萬存款的照片。（Gary Chung Facebook）

千億新抱徐子淇都找Gary化妝。（微博：@Cathy徐子淇粉絲團）

Gary Chung曾經為數以百計的名媛及政界人士化妝。（微博：@韋綺姍Rita）

Gary於2017年為競選特首的林鄭月娥化妝。（Gary Chung Facebook專頁）

有網民質疑Gary只是單純地為了炫耀自己很有錢，但亦有人認為他的炫富行為根本毫無意義：「其實呢個時代1000萬好多人都有，真係唔多，唔好拎出嚟啦好唔好。」、「黑卡一街都係」、「佢咪一樣係第二個銀行戶口搬過嚟，銀行體系唔會多咗錢。」對於自己被網民攻擊做「窮得只有數字的港豬」，Gary馬上反駁：「暴力得連數字都冇嘅曱甴，香港之恥」，更怒斥批評者沒家教。《香港01》記者曾致電Gary Chung，惟至今仍未獲得回覆。

Gary Chung與網民展開罵戰。（Gary Chung Facebook）