【元朗黑夜一個月】拘28人無一涉傷人　被毆廚師忍痛818上街

721元朗發生白衣人無差別打人事件，大批白衣人手持籐條，闖入西鐵站襲擊乘客，西鐵站外更有剛放工的人士被白衣人打至背脊開花，當晚有45人受傷送院。事件發生至今一個月，警方拘捕了28人，全部涉嫌非法集結，暫未有人涉傷人被捕、也暫未有人被落案起訴。元朗街坊、當日放工路過遇襲受傷的蘇先生，憶起當晚被圍毆情景，仍感到害怕。事隔一個月，蘇先生腳傷仍未好，行路時會腳痛，惟他818當天仍忍著腳痛，參與維園集會。對於警方拘捕28人現仍零檢控，蘇先生質疑警方選擇性執法。

721大批白衣人對途人及乘客進行無差別襲擊。（資料圖片）

就為何事發至今已一個月，仍零檢控，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華於記者會上稱，目前律政處開始審核證據是否有力作檢控，調查工作仍在進行中。惟警方於衝突中拘捕示威者後，極速落案起訴，元朗黑夜則零檢控，令人質疑警方處理手法不對等。

蘇先生當日被打至背脊開花。（資料圖片）

「食止痛藥都冇用」

721當晚，於YOHO MALL放工的廚師蘇先生，無辜遭人用藤條打至「背脊開花」。事發至今已一個月，蘇先生傷勢仍未痊癒，他稱背部的藤條傷為「皮外傷」，花了一周時間才褪去，傷得最嚴重的是右腳，因當晚有近20人包圍他，除了用藤條、木棍打他，不斷有人用盡力量踢他的小腿骨，出院歸家後發現「一行路就痛」，「最痛係隻腳，半夜、朝早都會痛醒，食止痛藥都冇用。」蘇先生指，現時行路時仍會痛，「行耐咗好易攰，行一個鐘，變咗平時行兩個鐘。」他直言「要好返晒需要啲時間。」由於傷勢未完成痊癒，蘇先生現時仍在休假，至9月10日再覆診時，始知腳傷恢復得如何。

雖然腳部受傷，但蘇先生818仍有前往維園，參與「流水式」集會，以表示對反修例的意見。

至今憶起當晚 仍心有餘悸

事發至今一個月，蘇先生一直以為自己情緒上已恢復，惟周二早上得知將軍澳連儂牆發生斬人案後，又勾起他當晚被圍毆的回憶，「之前都好咗啲，今日嚴重咗，因為將軍澳又有斬人，今朝諗返起嗰晚（自己被圍毆）覺得好恐怖。」蘇先生在元朗住了23年，現時夜晚都會趕在10點前歸家，盡量趁日頭多人時出街，「夜晚食飯冇問題，但11、12點開始少人，嗰啲商場都閂晒，嗰啲時間會驚啲。」

事發至今一個月，蘇先生的背部傷痕已復原，惟右腳仍未痊癒。（鄧詠中攝）

蘇先生被打後，腳部腫脹。（資料圖片）

自721元朗無差別打人後，北角、荃灣、將軍澳都出現有反修例人士被襲擊事件，蘇先生認為是政府漠視問題、警方縱容打人者遭成的後果，「一環接一環，政府唔理，警方偏幫斬人嘅人，冇咩理由打人都唔拉。」至於就元朗無差別事件，警方截至8月19日，已拘捕28人，蘇先生表示，「嗰晚打我都唔止20幾個人啦，仲有西鐵站入邊打人嗰啲呢？」

有機會進行認人

他認為當晚發生的事件引起全球的關注，幾乎可稱之為「恐怖襲擊」，過程亦被拍攝下來，要將施襲者拘捕，「真係咁難？」現時被捕的28人，沒有一人遭起訴，蘇先生斥警方明顯是選擇性執法，「反政府嘅人就拉得咁快，今日拉完，聽日就告，元朗就一個都冇告，根本係縱容、放任佢哋。」蘇先生指，721被襲擊後，上周五警方始聯絡他錄口供，警方只向他表示，有機會要他進行認人。