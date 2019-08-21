【逃犯條例】解密雷明登長槍　防暴警發布袋彈　EU行動入散彈

反《逃犯條例》修訂草案示威活動持續逾兩個月，防暴警察驅散行動使用的武器種類多樣，催淚彈、布袋彈、橡膠子彈、胡椒球彈等，上月底一名光頭警署警長被包圍期間，兩度舉起雷明登長槍瞄準示威者，引起公眾嘩然。本月11日尖沙咀警署進行保衛警署行動期間，一名少女右眼球爆裂，警方正追查少女受傷原因。雷明登長槍作為警隊武器之一，在防暴警察手上裝的是布袋彈，但在衝鋒隊手上裝的便是獵鹿彈等可致命的彈藥。

雷明登870泵動式散彈槍 可發散彈、布袋彈、催淚彈

根據警方內部文件顯示，警隊使用的雷明登長槍為「雷明登870泵動式散彈槍」，子彈管可以入4枚子彈、槍膛1枚，共5枚，可以發射較致命的散彈，包括1枚逾百粒鉛粒的鳥彈、1枚9粒或12粒的鹿彈（Buckshot）等，亦可發射殺傷力較低的布袋彈、橡膠子彈等，亦能發催淚彈。

防暴警裝布袋彈 EU裝散彈

據了解，使用「雷明登870泵動式散彈槍」時，不同的警察隊伍使用彈藥有所不同。防暴警察在示威活動中使用「雷明登870泵動式散彈槍」，目的是驅散示威者，維持香港內部安全，所以槍管所裝有的不是散彈，最常是布袋彈。衝鋒隊（Emergency Unit,簡稱EU）則不然，他們須處理突發事件，可能面對劫匪、悍匪，所以其雷明登長槍配備的彈藥為散彈，但現已不使用鳥彈，而是獵鹿彈。鳥彈跟鹿彈的分別是，鳥彈有過百粒鉛粒，殺傷力更大，而鹿彈有九至12粒鉛粒，覆蓋範圍較細。

上月舉槍瞄準示威者惹爭議 811少女疑被布袋彈射盲

過去兩個多月，防暴警察多次使用雷明登長槍。上月30日葵涌警署警民衝突，示威者包圍並攻擊兩名警員，其中一名「光頭」警署警長舉槍、上膛、瞄準示威者；8月11日晚尖沙咀警署被包圍破壞，警員在警署內進行保衛警署行動，一名少女眼部疑被布袋彈擊中，眼球爆裂致盲，警方證實警員曾發射8枚布袋彈，但未能確定少女受傷原因。上周六（17日）「光復紅土」，示威者從旺角道一條行人天橋向橋下警車擲物及垃圾桶，一名防暴警員在無警告下發射一枚布袋彈作驅散。