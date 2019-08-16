【811衝突】少女爆眼　實測警署屬射程範圍　當晚射約十發布袋彈

8月11日尖沙咀衝突中，一名少女於尖沙咀警署外巴士站，疑被布袋彈擊爆眼部，傷重送院。今午（16日）記者發現少女中槍位置，與相鄰的尖沙嘴警署距離約15.95米。據警方的內部文件列明，「雷明登970P型散彈槍」有效射程，視乎不同子彈類型，用散彈時有效射程為36至60米，如在15公尺向身體或頭部「直接射擊」會引致死亡。而尖沙咀衝突當日，警署內有警員持雷明登槍，並向外作射撃動作。雷明登槍屬射程範圍之一。O記高級警司李桂華日前承認，當日射10發以下的布袋彈，驅散攻擊警署人士。

根據手機測距儀顯示，少女中槍位置與尖沙咀警署大約為15.95米。（香港01記者攝）

少女中槍位置與警署 距離大約為15.95米

對於少女疑被布袋彈射爆眼事件，警方五日來仍未交代少女受傷原因。香港01記者今午（16日）到肇事位置觀察，根據手機測距儀顯示，少女中槍位置與尖沙咀警署大約為15.95米，現場可見警署與巴士站並非水平線，而是高出地面約三米，而警署與巴士站之間有樹叢。記者從巴士站牌向後望，就可透過空隙望到警署正門位置。

警察學院槍械教本：可用彈藥為散彈、催淚彈

根據警方的內部文件，「雷明登970P型散彈槍」有效射程需視乎不同子彈類型，用散彈時有效射程為36至60米。該雷明登散彈槍由美國Remington廠製造，12機柱口徑，總共可發五枚子彈。使用時可分為企射及跪射。至於，可用彈藥分別為二號散彈、四號散彈、’00’Buck Shot、Rifle Slug及C.S催淚彈。

槍械指引：在15公尺向身體或頭部 直接射擊會引致死亡

翻查片段所見，811示威當日，尖沙咀警署平台的持槍警員，與地面的示威者相距約數十米。根據指引，向目標作出直接射擊會作成身體嚴重受傷，如在15公尺向身體或頭部，直接射擊會引致死亡。如使用散彈向人直接射擊，該枝「雷明登970P型散彈槍」於36公尺內會造身體嚴重受傷。其次，使用者除非決定射擊外，板機用的手指要放在板機護環外。另外又列明使用者，切勿將槍械指向任何，不欲射擊之人物或物件。

不足十秒，警署圍欄轉角位外即有示威者疑投汽油彈，火勢猛烈。（01影片截圖）