【811衝突】少女爆眼　實測警署屬射程範圍　當晚射約十發布袋彈

8月11日尖沙咀衝突中，一名少女於尖沙咀警署外巴士站，疑被布袋彈擊爆眼部，傷重送院。今午（16日）記者發現少女中槍位置，與相鄰的尖沙嘴警署距離約15.95米。據警方的內部文件列明，「雷明登970P型散彈槍」有效射程，視乎不同子彈類型，用散彈時有效射程為36至60米，如在15公尺向身體或頭部「直接射擊」會引致死亡。而尖沙咀衝突當日，警署內有警員持雷明登槍，並向外作射撃動作。雷明登槍屬射程範圍之一。O記高級警司李桂華日前承認，當日射10發以下的布袋彈，驅散攻擊警署人士。
根據手機測距儀顯示，少女中槍位置與尖沙咀警署大約為15.95米。（香港01記者攝）
少女中槍位置與警署 距離大約為15.95米
對於少女疑被布袋彈射爆眼事件，警方五日來仍未交代少女受傷原因。香港01記者今午（16日）到肇事位置觀察，根據手機測距儀顯示，少女中槍位置與尖沙咀警署大約為15.95米，現場可見警署與巴士站並非水平線，而是高出地面約三米，而警署與巴士站之間有樹叢。記者從巴士站牌向後望，就可透過空隙望到警署正門位置。
警察學院槍械教本：可用彈藥為散彈、催淚彈
根據警方的內部文件，「雷明登970P型散彈槍」有效射程需視乎不同子彈類型，用散彈時有效射程為36至60米。該雷明登散彈槍由美國Remington廠製造，12機柱口徑，總共可發五枚子彈。使用時可分為企射及跪射。至於，可用彈藥分別為二號散彈、四號散彈、’00’Buck Shot、Rifle Slug及C.S催淚彈。
槍械指引：在15公尺向身體或頭部 直接射擊會引致死亡
翻查片段所見，811示威當日，尖沙咀警署平台的持槍警員，與地面的示威者相距約數十米。根據指引，向目標作出直接射擊會作成身體嚴重受傷，如在15公尺向身體或頭部，直接射擊會引致死亡。如使用散彈向人直接射擊，該枝「雷明登970P型散彈槍」於36公尺內會造身體嚴重受傷。其次，使用者除非決定射擊外，板機用的手指要放在板機護環外。另外又列明使用者，切勿將槍械指向任何，不欲射擊之人物或物件。
不足十秒，警署圍欄轉角位外即有示威者疑投汽油彈，火勢猛烈。（01影片截圖）
有傳媒於現場拍攝到女傷者所戴的頭盔及眼罩，眼罩右眼位置被疑似布袋彈射爆。亦有傳媒拍攝到她戴着連住布袋彈眼罩的影片。（資料圖片）
少女疑眼部中布袋彈 爆眼流血重傷
周日（11日）尖沙咀衝突中，尖沙咀警署對開巴士站，一名少女疑眼部中布袋彈，她爆眼流血，眼罩更插有布袋彈。早前01翻查片段，發現少女中槍前約15分鐘，尖沙咀警署內有警員手持疑似雷明登槍及作出射撃動作。有自稱少女的胞妹指，少女受傷前站在巴士站，其間她向外探頭，逐被擊傷眼部。
外籍記者：發射物臉前飛過 不久後少女受傷
事發後外籍記者Richard Scortford表示，少女中槍前他在附近採訪，其間發現警署正門閘內有三人，並有發射物在他臉前快速移動，Richard質疑少女被警署內所射出的物件打中。對於事件，警方日前的例行記者會上，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，當日尖沙咀警署被襲期間，指揮官正進行「保衛警署行動」，發射10發以下的布袋彈驅散攻擊警署人士。但警方未有交代，少女遭射爆眼事件，是否由警員開槍、中布袋彈等問題。