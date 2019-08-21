【元朗黑夜滿月】防暴警衝至元朗站天橋出口　示威者站內築防線

721元朗黑夜一個月，市民晚上發起於元朗西鐵站靜坐抗議，有數百人參與，元朗一帶警力今日明顯增強，有機動部隊警員於南邊圍外駐守。至晚上有示威人士因與反對人士爭執到東頭村口，與防暴警員對峙，有人用鐳射光照射警員，防暴警於9時許推進防線，至西鐵站出口天橋突然衝上，有黑衣人被制服，警員其後於西鐵站停下，示威者於站內對峙。

市民發起今晚7時於元朗西鐵站靜坐抗議，反對警黑勾結，呼籲市民穿黑衣及戴口罩參與，晚上數百名參與人士於西鐵元朗站靜坐，有市民手持標語默站。晚上有數名白衣男子於南邊圍內出沒，被黑衣人士用鐳射光照射，其後鐳射光又照射向南邊圍村鄉公所。

晚上9時許，一名中年男子手持電筒，從南邊圍旁的一條村走近元朗站喝鬧記者及黑衣人，指他們為「暴徒」，男子與黑衣人士爭執，黑衣人士尾隨並用鐳射光照向他。約40名黑衣人士尾隨男子至村口，同伴呼籲「唔好入村」，其後退回元朗站，多名手持長盾及警棍的防暴警繼續在南邊圍戒備。另外於東頭村口亦有防暴警員駐守，有示威者向警員叫罵，又有人於遠處用鐳射光照射警員及警車，警員用強光照向示威者方向。

一名反對男子與示威者爭執，被示威者跟隨至圍村口。（羅國輝攝）

有示威者用鐳射光照向警員。（羅國輝攝）

警員突然衝上西鐵站出口天橋。（鄭子峰攝）

防暴警員其後舉藍旗警告，並於舊墟路沿朗日路開始推進，至近元朗站下巴士總站外設防線，有示威者將垃圾桶、小巴站牌、雪糕筒、水馬等搬出馬路設路障，與數十名持長盾防暴警察對峙，另外有示威者繼續於天橋上用鐳射光射向警員，又有人敲打路牌發出聲響。

晚上近10時，有防暴警察在地面用強光燈射向天橋人群，有示威者不滿並從天橋掉傘、水等雜物，約5分鐘後有大批速龍小隊趕至G2出口天橋位置，突然衝上天橋，示威者四散，部分人跑入西鐵站及形點商場，速龍小隊亦到場，有黑衣人被制服，警員其後將防線推至西鐵站入口停下，並向站內舉起藍旗，有警員向在場記者表示不會進入西鐵站。元朗站內有示威者與警員對峙，有人用垃圾桶等設路障，開水喉射水及噴滅火筒。