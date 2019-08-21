【元朗黑夜滿月】防暴警重返朗日路　黑衣人趕上西鐵列車

721元朗黑夜令全城嘩然，大批白衣人持籐條闖入西鐵站襲擊乘客，有人被打至背脊開花，有孕婦被打至倒地，更有記者遇襲，最終導致45人受傷送院。然而，事發至今，警方雖拘捕了28人，全部涉嫌非法集結，但暫未有人涉傷人被捕、也暫未有人被落案起訴，被質疑警黑合作。 事發一個月，市民依然義憤難平，發動今晚7時在元朗站靜坐抗議，反對警黑勾結，呼籲市民穿黑衣及戴口罩參與，傍晚時分，西鐵元朗站已有不少市民手持標語默站。與上個月不同的是，元朗一帶明顯警力增強，事發時有大批白衣人聚集的南邊圍村外，今晚仍有不少機動部隊人員進駐，嚴陣以待。 【0013】港鐵表示，西鐵綫繼續安排特別列車接載乘客離開元朗站，元朗站往屯門和紅磡方向的尾班車，均會於12時30分由元朗站開出，西鐵綫其他列車繼續不停元朗站，車站有廣播通知乘客有關安排。

【0045】元朗站警員已經撤離，地面亦沒有警員駐守。港鐵職員著記者離開西鐵站範圍，以便進行清理。

【0035】港鐵聲明：

就昨天(星期三)晚上西鐵綫元朗站的公眾活動，車站職員一直作出適當處理，並加派人手致力維持車站的正常運作，避免其他乘客受影響。然而，其後部份人士擅自使用車站內的消防設備包括消防喉及滅火筒，亦將個別車站出入口的電動閘關閉，及將站內的設備包括報紙箱、垃圾箱等推倒以堵塞通道。車站職員亦發現多處牆身有塗鴉，及站內設施不同程度受損。港鐵公司強調，該等人士的違法行為不能接受，港鐵表示非常遺憾，已報警處理。

車站在凌晨12時30分提早關閉，以便安排維修人員詳細檢查各項車站設備，及安排復修工作，暫時未知會否影響今早元朗站的服務。港鐵呼籲乘客早上出門前，留意港鐵網頁、手機應用程式MTR Mobile有關港鐵車務的最新車務資訊、及會向傳媒發放資訊。

【2335 】 防暴警察一度在朗日路設防線，現連同軍裝警及便衣警員返上警車。現場有約十架警車。另有至少8架由便衣警駕駛的私家車。

【2345】大批防暴警員持盾進入南邊圍，多名記者隨後訪攝。期間有一名男子，聲稱上址屬私人地方，要求記者離開該村範圍。一眾記者隨即後退，惟該名男子恫嚇記者：「咪影啦，仲影?打X爆你部電話呀!再影打X你呀!」另一名男子則用電話零距離遮蔽記者直播用的電話。在場警員未有阻止恫嚇情況，一眾記者於30秒後安全返回村口停車場位置。

【2325】 大批警車重返朗日路，有防暴警察從機動部隊警車上裝備，包括長盾等，一支約廿人的小隊配備至少三枝長槍及有大支裝的桶裝胡椒水。

【2315】港職職員指往屯門或紅磡方向的列車不會飛車，有示威者頂住往紅磡列車的車門，呼叫其他人上車。

【2319】港鐵安排特別車接載市民離開，部分示威者曾爭論去或留。

【2250】示威者開始在元朗站內拉鐵閘，有市民叫「唔好拉」，暫時Ａ、Ｂ、Ｅ、Ｇ閘都被關上，不少示威者呼籲同行撤離。防暴警亦離開行人天橋，回到地面戒備。

【2235】多架警車在朗日路築起警察防線，包括機動部隊及新界北的警車。防暴警員持長盾、有大支裝胡椒水、警棍及長槍等。

朗日路、東頭村停車場對出，大批防暴警察及速龍小隊由yoho mall 形點II的停車場撤走防線，退回朗日路的警車，有防暴警察在巴士站找長盾戒備。有路過居民大叫「阿sir做少啲錯少啲」。

港鐵公布，因應元朗站有公活動進行，西鐵綫列車服務作出以下安排：

• 持續安排特別列車接載乘客離開元朗站

• 其他列車不停元朗站

【2220】 原先有警員指記者可穿過防線入港鐵站，但突然防暴警員不停將記者趕至天橋後方，有警員刻意阻擋記者前行並反指記者撞他。現時在G出口天橋上的記者無法通行。

天橋上有防暴警察設封鎖線，不予記者採訪，有新界北高級警司表示，他們不會入去港鐵站內。記者質問為何不可以入站內，他們指入面危險。在天橋上的速龍已返回地面，期間聽到有警員指要「數一數裝備」。

【2221】元朗站內有示威者與警員對峙，有人開水喉射水及噴射消火桶。

【2210】有防暴警突然從東頭村方告衝到西鐵站及天橋，有防暴警察在地面用強光燈射向天橋人群，有示威者不滿，從天橋掉傘、水等雜物，約5分鐘後有大批速龍小隊趕至G出口天橋位置。一名在天橋上無離開黑衣男子，被防暴警察制服。

港鐵公布，受道路封閉影響，輕鐵服務受影響，輕鐵路綫改道如下：610綫、614綫、615綫及761P綫改道，不停塘坊村站至元朗站。乘客請考慮改搭其他交通工具。

+ 3 + 2

防暴警持長盾和長槍推進。（羅國輝攝）

【2200】 防暴警察在地面設防線，有靜坐市民大叫「光復香港、時代革命」。示威者在元朗站側朗日路以垃圾桶、小巴站牌、雪糕筒等設路障，與數十名持長盾防暴警察對峙。

【2150】大批黑衣人包圍東頭村村口，與防暴警對峙，防暴警舉藍旗警告呼籲離開，並推進防線。

【2144】不少身穿黑衣的示威者聚集元朗舊墟路，部分人拉鐵馬築路障，與此同時，防暴隊在遠處一字排開戒備。

【2130 】南邊圍村外有大批防暴警戒備，村內亦偶有身穿白衣的村民進出，不少市民從元朗站天橋向警鈒村民照射鐳射光。一名中年男子手持電筒，從南邊圍旁的一條村走近元朗站喝鬧記者及黑衣人，指他們為「暴徒」，與黑衣人爭執，黑衣人尾隨並用鐳射光照向他，約40名黑衣人尾隨至村口，同伴呼籲「唔好入村」，其後退回元朗站，防暴警繼續在南邊圍戒備。

至於西鐵站內，集會人士全場默站，無叫口號，有人握雙手低頭沉思，行人通道中間有市民如常進出，有途人行經表示「點解咁靜」。亦有默站市民以手遮自己右眼。拍卡入閘的「嘟嘟聲」及行人的步伐聲清晰入耳。期間港鐵維持有短暫廣播。默站時間維持約8分鐘。

【2120】721當日因保護乘客而被白衣人打傷的方先生今日亦有到場，他指當時被白衣人用棍打腫頭部，手臂亦有紅痕，幸醫生指傷勢無大礙，現時已經復原。事件過後重返元朗站，他指仍然會感到憤怒，因仍未見警方有令人滿意的答覆及行動，而721過後亦發生過多宗示威者被襲擊事件，警方保護和平示威市民的效率很低。

憶述當日受襲經過，方先生指當日遊行過後，與朋友食過晚飯乘西鐵回家，到天水圍時從Telegram收到白衣人打人的消息，於是前往了解，身穿灰衣的他甫到場見到多名白衣人於閘外圍打議員林卓廷，憤怒下他指罵白衣人，對罵其間他被人從後推向車閘，隨即被近8名白衣人圍毆，一分鐘內他逃脫上月台，進入西鐵車尾車廂躲避，有乘客為他遮擋。後來白衣人走入車廂進行襲擊，「有一段時間成車人突然向後退，我就預計到係前面打緊」，方先生指當時港鐵列車有近20分鐘未有開車，車門時關時開，其後列車離開前往天水圍站，下車後他由急救義工治理再到醫院求診，當時有兩名便衣警在場問有否元朗事件中的人士未落口供，但他擔心會被警方以集體毆鬥將他一同拘捕，因此他亦沒有落口供。

方先生對警方至今仍未就被捕人士作起訴感到十分失望，白衣人的罪行於片段中已看得很清楚，但相比下和平示威集會中有很多市民被捕及起訴，差別令人對警方失望。方先生希望藉活動對警方表示不滿，另外又希望向圍村黑勢力表達不會低頭退縮。

入夜後，南邊圍村內有不少人聚集。（羅國輝攝）

【20:53】元朗黑夜被藤條打至背脊「開花」的蘇先生現場靜坐現場，除了被捕28人，仍有不少人逍遙法外，警方的處理不恰當，令市民對他們零信任」，希望他們可以用正確的方法處理，將兇徒繩之於法。看到靜坐市民眾多，抱有同一想法，令他大為感動。

【2030】 商場形點多間商店已落閘，有仍營業商店的職員指平時10時才會落閘。商場內有餐廳仍有營業。

【2000】當晚被白衣人打傷的民主黨立法會議員林卓延向集會人士講話，批評立法會議員何君堯及梁志祥惡意中傷他，反指他在721當晚率300 黑衣人到元朗作出挑釁，要求當晚與白衣人握手的何君堯解釋。林又表示，他正處理元朗黑夜的後續法律程序，呼籲目擊者向他聯絡，「為元朗人，香港市民討一個公道！」

【1949】 在F對出範圍，設有物資站，有水、紙包飲品、口罩，持續有市民捐水等，並免費派發保護裝備等如眼罩3M、豬咀6005得，紙牌寫明「用得著先好拎」。

【1930】元朗西鐵站大堂整層已擠滿人，大部分穿著黑衫，並大叫口號「香港人加油」、「五大訴求缺一不可」、「黑警還眼」、口號「何君堯黑社會」等，但留有一條通道予行人，入閘後的範圍亦陸續有市民逗留。現場有人派口罩等。持續有穿黑衣市民由月台搭電梯來到聚會現場，亦有穿黑衫市民由商場形點進入。西鐵站內的大部分店鋪有如常營運，如東海堂、便利店7-11、華御結等。

【1910】約有數百名市民在元朗西鐵站大堂位置聚集，有幾批穿著黑衫市民在一旁靜坐。在G出口的地面有蓋範圍，有數十名市民在放映會圍觀元朗黑夜事件一個月的「記錄片」，有人自發在牆及柱上貼「文宣」等。現場所見，有多名穿著粉紅色背心的港鐵職員，為兼職的客務資訊服務員，負責維持通道暢通，讓乘客順利進出閘口，有現場的兼職員工指，據他們了解今晚安排了約60名兼職員工。

【1800】今日是元朗黑夜一個月，市民發起今晚7時至11時在西鐵元朗站靜坐抗議，反對警黑勾結。下午的元朗氣氛大致平靜，大馬路未見有人群聚集，相反，元朗站內陸續市民有參與靜坐，部分人手持標語，要求政府及警方還市民公道。

+ 6 + 5 + 4

【17:00】警方今日的例行記者會上，被問到721元朗黑夜調查進度，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，案件由新界北總區重案組負責，警方拘捕28人，已與律政司商討個別個案的合適控罪及證據，為加強日後於檢控過程的勝算，有關工作仍在進行中，警方會仍繼續索取法律意見。

外界關注元朗黑夜涉及警黑勾結，有傳媒提到當晚元朗區助理指揮官游乃強到南邊圍村後未有即時拘捕白衣人，游及部分警員亦被發現進入後與白衣人交談，被到警方會否到相關人員作出內部調查？李桂華表示：「對於警黑勾結指控,，我係一個調查單位冇補充，但以我所知有其他執法部門睇緊呢個問題。」台下有記者問是否廉政公署？李苦笑：「我唔知呀。」

在旁的警察公共關係科總警司謝振中稱，投訴警察課已收到超過70個投訴，銪一宗司法覆核案件，對於是否有執法機構跟進沒有補充。有傳媒追問游乃強是否被查，李僅覆稱：「照謝sir講法。」