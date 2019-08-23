【連儂牆】馬鞍山警車涉撞人不顧而去　傷者入院被警指欠交罰款

昨晚（23日）馬鞍山新港城門外有人於連儂牆爭執，警方到場處理後被在場市民質疑沒有執法，警員著一名男子抄下警車車牌及警員編號，但警車突然駛走，懷疑撞倒男子後不顧而去。事主梁先生受傷倒地入院觀察，出院時被警方通知，原來自己因違反交通標誌被法庭票控及通緝，需要馬上到警署辦理保釋手續，事主向區議員麥潤培求助。麥議員到達醫院後，警員又稱不用事主去警署，並稱：「依家有優惠，你哋唔洗去警署報到，呢到直接交罰款就可以。」梁先生情緒激動哭訴：「從來無諗過香港會變成咁，香港係咪要咁樣發展？我哋之後點生存？」

警讓抄車牌突開車

事主梁先生及目擊者於沙田區區議員麥潤培陪同下，交代事發經過。麥潤培表示，昨晚10時許馬鞍山新港城門外，有兩名內地女子與兩年輕人有言語衝突，其後有兩輛警車、共6至7名警員到場，將所有人帶往一保安室調查事件並落口供。約半小時後，警方表示完成處理案件收隊，但在場市民質疑警方沒有任何跟進行動，因兩名內地女子曾襲擊兩年輕人，在場市民向警方查詢，但未獲回應，有警員向梁先生稱，可抄下警車車牌及警員編號，當梁先生正抄下警車車牌時，該輛警車突然駛離，「嘭」一聲撞倒自己，自己的背囊內身份證被撞爛，當時開車的警員馬上停車，下車查看情況，其後一名警長著該名警員上車，眾人之後上車離開。

警員：點啊！依家係咪撞到你先？

目擊事發經過的Ronny指，自己當時正跑步，途經新港城，由於人太多需要停下來，當時聽到一名警員稱：「你哋有乜事就報警啦！」，大感詫異，認為對方處理手法不合理，於是繼續停留觀察情況，之後警員陸續上車，聽到梁生應警員要求抄車牌及警員編號，當全部警員上車後，對方竟突然開車，當時梁生與警車不足半米，因此警車一開車就踫撞到梁生。其後有數名警員下車，駕車的警員向梁生大聲稱：「點啊！依家係咪撞到你先？」梁生與在場街坊一同稱：「係啊！你梗係撞到啦！」警員在旁商討一會後便上車離開，未有了解發生甚麼事或處理梁生傷勢。Ronny質疑：「點解身為警員，揸車撞到人，撞完之後開車走？」

梁生簽署保釋紙後得以離開。（陳浩然攝）

警員：依家有優惠，你哋唔洗去警署報到

梁生即場就交通意外報警，其後留醫觀察，醫生指其背部肌肉受傷。當他進入醫院後，整晚被20至30名警員疲勞式轟炸，要求他落口供，梁先生表明要先律師到場才落口供，但警員不斷到醫院尋找梁先生，梁先生於是向麥潤培尋求協助。

至今日梁先生準備離開醫院時，突然被警方告知，8月中法庭曾向他發出逮捕令，指他欠法庭交通罰款1540元，需要他馬上到警署進行保釋手續、協助調查，麥議員到達醫院後，警員又稱不用事主去警署，對方稱：「𠵱家有優惠，你哋唔洗去警署報到，呢到直接交罰款就可以」然後有保釋紙讓梁生簽，著他9月11日上庭，麥議員認為警方漠視傷者人權，現時警民關係惡劣，質疑警方是否想乘機帶市民到警署，嚴刑拷問其他事情。

梁生表示，事前完全沒有收過法庭通知自己違反交通規例，而自己亦從沒有駕駛過告票上所寫車牌的車。梁先生情緒激動哭訴：「從來無諗過香港會變成咁，香港係咪要咁樣發展？我哋之後點生存？」他稱現時與女友都非常擔心被秋後算賬。

警察公共關係科於今日(23日)凌晨零時34分表示，於22日晚上11時14分，在馬鞍山鞍誠街22號對開，發生一宗涉及當值警員的交通意外。初步資料顯示，一名男子被警車撞及，背部受傷，由救護車送院治理。