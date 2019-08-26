【荃葵青遊行】警向天開槍　余鎧均：英勇克制　踢跌人屬自然反應

8月25日，荃葵青遊行再度演變成嚴重警民衝突，今日（26日）凌晨1時40分，警察公共關係科高級警司余鎧均，在灣仔警察總部向傳媒交代事件，她批評示威者不可理喻、目無法紀，予以最嚴厲譴責。昨日衝突中，15名警員受傷，有6名警員曾拔槍警告，其中一人向天開槍，她讚揚該警員表現英勇及克制，開槍是必須及合理；至於有警員一腳踢跌跪低要求警員不要開槍的男子，余鎧均指該做法是警員「自然反應」。

記者會開始前，警方先播放有關警員被襲擊及擎槍等短片。（陳永武攝）

● 先播警員遇襲及擎槍短片

余鎧均在簡介前，先播出一條未有標明來源的短片（經求證後相信片段為《新傳網》拍攝），片中可見新界南衝鋒隊EUNTS62衝鋒車，被多名示威者以硬物襲擊，車窗爆裂，車上警員落車前，大部份示威者後退，但仍有少部份示威者向警車擲物。雙方其後追逐至沙咀道，有多名示威者手持棒狀物體攻擊警員；警員以盾擋隔及用警棍反擊。未幾聽到一響槍聲，一名警員跌倒，警員擎槍指向人群及後退。

有關警員擎槍的片段停止後，隨即轉播另一段無綫新聞短片，內容為荃灣一輛的士車尾玻璃爆裂；僅幾秒鐘片段後，又再轉播另一無綫新聞片段，可見尖沙咀警署外，一名男子被多人包圍，其後被襲擊，頭部流血。

● 無播懷疑警員跌槍及踢跌人片段

然而，在其他傳媒的片段中，拍到有警員懷疑跌出佩槍、以及有一名沒有防護裝備的男子跪於地上、舉起雙手求警員切勿開槍，但遭一名持槍警員踢跌在地的片段，則未有在記者會上播放；另外，其他傳媒拍到被打爆玻璃的荃灣的士車尾，有大量鐵通等懷疑武器；有可疑人士襲擊途人後，走向涉事的士車尾廂取出鐵通等片段，同樣未有在記者會上展示。

● 開槍警員表現英勇克制

余鎧均交代沙咀道警員開槍事件時表示，昨晚約7時40分，大批「暴徒」破壞二陂坊麻雀館，用鐵枝撬開舖頭鐵閘、破壞閉路電視、打爛玻璃，粗口恐嚇入面的員工及「市民」；又破壞附近娛樂場所及食肆等店舖，行徑令人髮指。新界南總區多輛衝鋒車到場，至眾安街被大批「極暴力暴徒」圍堵，瘋狂用硬物及鐵枝破壞警車，有警員因此受傷。

她稱，有警員途經眾安街時，逾百名「暴徒」一湧而上，用長鐵枝、竹枝及路牌，瘋狂攻擊警務人員，行為完全喪失理智，即使警員跌倒，「暴徒」亦繼續施襲，在別無選擇之下、多次警告無效，6名警員拔出佩槍戒備，其中1名警員向天發出一槍警告，當中無射中任何人。余鎧均直指，事件中開槍的警員，表現英勇、克制，使用的武力，按當時情況為必須及合理。

●「向天開槍係冇選擇下最好嘅做法！」

被問及警員開槍是否情緒失控，余鎧均稱事發一刻是非常時期、電光火石、生死一線，逾百名「暴徒」衝向數十名警員，並以雨傘、鐵枝、鐵棍及磚頭等「致命武器」施襲，警員口頭警告無效，生命受嚴重威脅，危急下必須開槍以平定暴亂，而且警員向天開槍是別無選擇，避免了「暴徒」、無辜市民及記者受傷，「向天開槍係冇選擇下最好嘅做法！」但未有正面回應跌槍等細節、及在鬧市開槍是否恰當及符合指引。

●踢跌跪低男子屬「自然反應」

至於有警員一腳踢跌跪低要求警員不要開槍的男子，余鎧均稱是在場警員的「自然反應」，即使是街坊或記者，當時亦難以分辨確實身份，警員做法目的在於驅散前方的示威者，保護其自身及市民的安全。問到警員為何向記者擎槍，余鎧均着「大家諗一諗當時情況係電光火石」，並重覆強調警員可能遭受嚴重傷害，情況危急，而當時記者在「暴徒」及警員中間，後方有「暴徒」向警方掟磚，故需要擎槍警告。

● 出動水炮車及銳武裝甲車

余鎧均指，昨日極端暴力事件遍佈各區，示威者離開原定路線，於多區肆意堵路、堵塞紅隧，破壞隧道設施，更有「暴徒」向警員投擲汽油彈及磚頭等雜物，嚴重威脅警員及在場人士生命安全。她批評「所謂的」示威活動不可理喻、目無法紀，蓄意嚴重傷害警方行為，警方予以最嚴厲譴責。「暴徒」已遠遠超越文明社會可接受的底線，他們聲稱自己是示威者，但行為完全喪失理智，藐視法紀，近乎瘋狂。

而昨午約3時35分公眾遊行期間，有集會人士偏離原定路線，拆毀水馬及鐵欄，設置路障，堵塞聯仁街、楊屋道、德士古道，導致十分擠塞。下午5時，示威者暴力程度升級，開始在路邊挖磚，在不同地點向警員投擲大量汽油彈及自製「致命武器」，包括在磚頭上綁鐵鍊，又有「暴徒」在天橋上向警車及警員投汽油彈，毫無底線的暴力行為，對於現場警務人員及市民相當大威脅。

由於暴力升級，警方在下午施放催淚煙，並於下午5時52分，出動「人群管理特別用途車」（俗稱水炮車）及「銳武裝甲車」，沿楊屋道大河道交界，向德士官道用噴水裝置進行驅散。余指出，今日有15名警員受傷。