【荃葵青遊行】藍衣人棍毆途人　揭的士車尾藏27支鐵通　三人被捕

其中一名男子折返的士取鐵通襲擊途人。(TG片段截圖)

昨日(25日)「荃葵青遊行」期間，有人在荃灣青山公路與眾安街交界，襲擊途人，期間疑不夠打暫時離開，走出青山公路行車路，行近一輛駛至接應的紅色的士，並在車尾廂取出鐵通，繼而返回襲擊現場，手持鐵通施襲。涉事的士其後駛走，駛至近大河道交界時被市民制止及打爆車尾玻璃。市民開其車尾廂查看，發現藏有大批鐵通。期間的士司機遇襲，受傷送院。

警方於今日(26日)清晨7時半左右回覆指，案件列作「藏有攻擊性武器」、「刑事毀壞」及「傷人」跟進，三人被捕。 警方表示，報案日期及時間為2019年8月25日下午5時53分，事發現場為荃灣眾安街及青山公路荃灣段交界。

據報一輛車牌為BM2**之的士，沿青山公路往大河道方向行駛，當駛至上址時，車上兩名乘客(姓陳、39歲/姓葉、48歲)在上址與途人因瑣事爭執，他們兩人曾離開車廂，並懷疑手持鐵棍與途人打架，其間的士一塊玻璃窗懷疑被損毀，兩名乘客懷疑被打傷。警方接報到場經初步調查，在的士上檢獲27支鐵棍。的士兩名乘客及司機蘇X俊(36歲)，涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，案件交由荃灣警區刑事調查隊跟進。事件中，兩名乘客受傷，清醒送往仁濟醫院治理。其中姓陳男子頭、背、手及腳傷；姓葉男子則頭傷。