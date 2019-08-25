【825荃葵青遊行】網片傳藍衣司機打黑衣人片段　的士藏大量鐵通

反修例人士今日發起「荃葵青遊行」，及後演變成激烈警民衝突。下午網上傳出多段短片，拍攝到青山公路荃灣段和眾安街交界，多名穿藍衣「大叔」連同穿黑色衫人士，與一大群黑衣人爭執，一名藍衣阿叔疑拳腳不敵，跑到一輛停泊在路邊的的士，從車尾廂取出一支長鐵通，折返追打一眾黑衣人。從網片所見，該輛的士車尾廂載有疑似大量鐵通，以幾個大白色膠袋盛載着。

的士內有多枝鐵通。（香港突發事故區片段）

事發地點為青山公路荃灣段和眾安街交界，千色匯附近。網上一段約1分08秒的短片，一開始便見到幾名穿藍衣「大叔」分別與兩堆黑衣人爭執，但從片段難以知道雙方爭執的起因，而藍衣大叔的黟伴亦有穿黑衣人士。

未幾，兩幫手開始動起拳腳，其中一名藍衣大叔疑因不敵，遂偕同一名穿黑衣夥伴跑往停泊在路邊、車牌為「BM221」的士車尾廂，拿出一支長鐵通，然後折返跑入黑衣人群追打各人。

另一段約21秒的片段顯示，兩名警員檢查一輛車牌「BM221」的的士，並與一名藍衣的士司機對話。短片所見，的士的車尾廂內載有大量鐵通，全由白膠袋包裹；有多名市民圍觀並稱高嗌：「咁多鐵通」、「我哋全部證人」。據目擊者稱，最後警員將有關的士駛走，但未有拘捕該名藍衣司機。

《香港01》就事件向警察公共關係科查詢，暫時未有回覆。

一名藍衫男子偕同一名黑衣男子從的士跑向眾安街方向，懷疑以鐵通無差別追打身穿黑衣示威者和途人。（香港突發事故區片段）