【811衝突】葵芳站內現催淚彈殼　充斥刺鼻氣味　地面殘留白粉末

《逃犯條例》修訂示威演變成野貓式抗爭，昨（11日）入夜後示威者在葵芳港鐵站聚集，晚上8時許防暴警察到場由站外站内施放催淚彈，示威者投擲滅火桶等雜物還擊，現場煙霧瀰漫。翌日葵芳站大堂站內仍有刺鼻的氣味，地下殘留白色粉末，港鐵擺放大型風扇，職員戴上口罩。 有學生戴上面罩，自發到站外向其他市民派發口罩，希望香港市民關心事件，令他們知道年輕人不是與市民對著幹。

有市民安慰在葵芳站派口罩的學生，相擁而哭。（香港01記者）

警方在港鐵葵芳站內外施放催淚彈驅散示威者，翌日站內仍然充斥刺鼻氣味，大堂地面留有白色粉末。港鐵在站內擺放多部大型風扇，職員戴上口罩。站內食品店表示事後全面更換店內食物飲品。早上有學生戴上面罩，自發到站外向其他市民派發口罩，希望香港市民關心事件，令他們知道年輕人不是與市民對著幹。

20歲學生王小姐早上7時與數名朋友到葵芳站外派發口罩，又展示相關新聞，她表示希望提供安全環境讓市民上班上學，獲市民親切回應說加油，「佢哋買水、嘢飲，錢一定唔收，我地自發做既嘢唔需要用錢去衡量。」她批評政府權力愈來愈放大，昨晚反映濫權情況：「佢地唔會理地鐵站係咪有小朋友，係咪有老人家、一般市民，而係只係見到有示威者喎，要將佢哋驅散」認為做法無理、不能接受。

催淚手榴彈、催淚子彈、胡椒噴霧器都內有並能夠噴射催淚化學劑，使用時必須遵守警隊有關使用武力的指令。必須緊記，催淚溶液並非絕對無害，同時應符合程序手冊及內部保安手冊所載關於使用武力程度的規定。 警察通例29章

警方在港鐵葵芳站大堂地面留有白色粉末。（香港01記者） 化學工程師邱耀雄博士指出，通風系統如果抽氣量夠，氣體可以從系統抽出街，即使實驗室內有毒氣體也是如此處理，一般而言氣體不會積存在管道內，除非氣體內有粉塵、粒子，則可能殘留隔塵網，有疑慮可將隔塵網換走。 70多歲譚先生不滿警方在室內施放催淚彈：「咁樣放法啲催淚氣、啲毒氣，好唔啱㗎。好多街坊都好唔值佢啲所為。」他批評警方放催淚氣體同時，拘捕學生藏有鐳射筆卻指是「（鐳射）槍」的說法是顛倒是非、顛倒黑白。他又不值便衣警混入示威者，形容為白色恐怖，批評特首林鄭月娥由擔任發展局局長開始欺騙市民，僭建等問題未見改善，「成日喺度呃人，幾十年嚟林鄭，搞僭建又話要拆除，一件事都未做過，呃足香港人幾十年。食嘅係香港人嘅飯，出糧係香港人嘅錢，調返轉嚟呃香港人，幫咩人呀？幫啲咁嘅政權，愈講愈㷫。」

「梗係唔啱啦，室內差唔多叫密閉空間，散唔到咖，你睇下周圍都係粉啦。」葵芳居民M小姐情緒激動，流淚批評「全部都係林鄭搞出嚟！」指自己都有子女，都支持這場反修例運動，呼籲學生「好好保護自己，盡量保護自己，唔好落單。」更希望昨晚被射傷眼的女子可早日康復。