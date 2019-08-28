【警方記者會】53人送新屋嶺30人求醫　無閉路電視　臭格設施曝光

連日來有人指控警員在新屋嶺性侵，或暴力對待被捕人士，警方今日於記者會展示新屋嶺俗稱「臭格」的警署羈留所照片，解釋被捕時人士的程序，又指一般而言，警署會有閉路電視拍攝通道，但不會拍攝面見室、羈留搜查室及淋浴地方，而新屋嶺作為短途羈留設施，裏面沒有閉路電視拍攝以上地方。

警：值日官沒有「人手骨折只有皮連著」的記錄

警察公共關係科總警司謝振中表示，811當日有54名被捕人士，1人即場送院，其餘53人被送往新屋嶺，當中有30人看醫生。當被捕人送往羈留地方時，值日官會先看看有否表面傷痕。翻查記錄，於值日官面前有10名被捕人士需要看醫生，值日官沒有「人手骨折只有皮連著」的記錄，亦沒有看到有嚴重骨折的表徵，值日官先安排10人送院，過程再有其他人要求看醫生。

警隊支援科警司戚夏瑜表示，被羈留人士享有接受診治權利，值日官會詢間及肉眼檢視被捕人士有否傷勢，如有需要盡快安排去最近公立醫院或診所治療，羈留期間只可服政府醫生應可藥物，指定的份量和次數。羈留人士獲發通知書，會有副本，了解其個人權利。

（余睿菁攝）

她指每間羈留室外走廊都貼有大張、中英對照的權利通知書參閱；另設有面見室，作錄口供、見律師、會見探視人等。戚又指，警方會向被羈留人士清晰講解其權利，如尋求法律支援權利，包括可跟律師打電話或書面溝通、親自聯絡律師、會面間安排律師在場，如無律師可向警方索取香港律師會名單尋找律師，如有第三者委託的律師到場，被羈留人士可選擇接受或拒絕會面。

新屋嶺沒有閉路電視

被問到新屋嶺有否閉路電視，戚夏瑜表示，羈留設施內閉路電視作保安用途，拍攝羈留設施出、入口通道，面見室、搜查室、淋浴地方則不會有閉路電視，而新屋嶺作為短途羈留設施，裏面亦沒有閉路電視拍攝以上地方。現時有三間警署的羈留室試行用閉路電視拍攝，包括將軍澳警署、北角警署及旺角警署，所有被羈留人士會清晰知道，被拘留期間會有影像錄影。

對於有人指控警員在行動中作出不同程度性侵，及不必要肢體接觸，更有傳女被捕人遭多名警員性侵，戚指指控十分嚴重且失實，強調不是要駁斥事主，只是想讓事件有公平調查，如事主感受屈可作出投訴。戚重申，男女被捕人不會被羈留同一臨時羈留處，亦有獨立羈留室，未成年人士及成年人士不會一同羈留，所有女性羈留人士要有女警在場，才接受、處理、羈留及搜查，搜查只由與羈留人士相同性別進行、監督，不會有異性在場。

她又指，同一走廊會有不同的羈留室羈留人士，若當日新屋嶺有其中一個羈留室有事情發生，相信其他羈留室會聽到、或有同事經過看到。

警隊支援科警司戚夏瑜展示新屋嶺「臭格」相片。（余睿菁攝）

戚夏瑜展示新屋嶺「臭格」的照片 ，她指有關羈留設施在七十年代落成，羈留室內有一張可平躺的床，每個羈留人士可索取毛毯、個人衞生包淋浴，內有毛巾、牙膏、牙刷、番梘；另設有洗手間，毋須值日官同意或押解可自行如廁，並會有盒裝紙巾提供；戚夏瑜表示，警隊現時有42間警署報案室，亦有管理39個、分別設置警署、出入境口岸及邊境的拘留室，各落成年份不同，由1880年代山頂警署至2016年落成的油麻地警署，每個警署羈留室和臨時羈留處設計、大小及數量都不同。新屋嶺羈留中心是常設的羈留設施，整體保安、私隱關顧，均符合要求。