【逃犯條例】環時：港警獲邀赴京參加國慶活動　包括舉槍光頭士沙

光頭示沙劉SIR當日在葵涌警署外舉槍。(資料圖片) 據內地《環球時報》報道，香港警隊已經收到邀請，部分警員將在「十一」期間，前往北京參加國慶慶典相關活動，包括近日處理「暴亂」事件中負傷的警員。報道又指，赴京參加國慶慶典相關活動的警員，人數大約為10人，包括在7月30日晚上，在葵涌警署外多次舉起雷明登霰彈槍的姓劉「光頭士沙」，而環球時報則稱呼他為「光頭警長」劉SIR。

7.31光頭示沙擎霰彈槍指向人群

翻查資料，該名「光頭士沙」為警署署長，在7月31日葵涌警署外的警民衝突中，一度舉槍。當晚，有大批示威者到警署外聲援7.28被捕者，其後演變成警民衝突。「光頭士沙」與一眾警員步出警署，惟不慎落後被「落單」，他與一名警員被示威者指罵及擲物，同袍更被打，「光頭士沙」立即向示威者揮動警棍，又舉起手上的黑色霰彈槍，作出上膛動作，一度瞄準示威者。當時槍內裝上布袋彈。

霰彈槍可發射致命實彈的款式

「光頭士沙」手執的是雷明登870泵動式霰彈槍，為衝鋒車上的裝備。此槍械可發射致命實彈的款式，包括霰彈及獨頭彈等，槍口徑為12機柱(12-gauge)，相等於18毫米。藏彈管可容納4粒子彈、槍膛內則可容納1粒子彈，槍身設有保險掣，需解除始能發射。該槍可使用的彈藥分別有「00」號獵鹿彈、來福紋實彈、橡膠子彈及布袋彈等。