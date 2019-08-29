【爆眼少女】警申請搜令索醫療報告　調查曾就布袋彈射眼罩測試

8.11當日在尖沙咀警署爆眼受傷少女，今日在民間記者會拍片見傳媒，事隔多日，警方仍未能查明她的受傷原因。據了解，警方早前向法庭申請搜查令，要求醫管局交出少女的醫療報告，法庭批出搜令後，醫管局仍未交出有關資料，雙方仍就有關問題進行商討。惟有消息指，由於警方的搜令所提供的資料籠統，所以醫管局現階段未向警方提供醫療報告，經雙方進一步溝通後，警方已再提交相關資料。

警曾進行布袋彈射眼罩測試 五米範圍未能打穿眼罩

據悉，警方曾就布袋彈能否射穿眼罩，進行了測試，發現在五米範圍內開槍，布袋彈未能打穿眼罩，而事發當日，於警署開槍警員的距離，跟少女倒卧的位置相距約20米。調查至今，仍未能百分百確定少女受傷的原因。假若是布袋彈擊中少女，則不排除是布袋彈射中眼罩，眼罩的硬物壓住少女的眼睛，最後導致其受傷。

謝振中：樂見女子出院及康復中

警察公共關係科總警司謝振中於記者會中表示，當時尖沙咀受到暴力示威者嚴重衝擊，有磚頭、彈叉、汽油彈擲入警署，警方無選擇下要適當使用武力解除當時情況，警方對女子於示威活動中受傷感到非常可惜。不過，並非指武力的使用與少女的受傷有關。謝又指見到女子出院及康復中感到樂見，希望她能主動與警方聯絡將當日事件交代。

警取法庭搜令 檢少女資料及醫療報告

謝振中又指警方暫時未知少女受傷原因，希望她與警方聯絡，以第一身講述受傷時的情況。警方亦去信醫管局，希望與她及家人聯絡，但未獲回覆，早前的記者會中有記者指親眼看到過程，謝指希望該名記者與警方聯絡，盡快將事件與警方交代。警方亦正透過法庭，向醫管局取得醫療報告，更清楚其傷勢。警方未清楚其受傷原因，她是警方所傷的推測，現階段是錯誤的。被問到警方以何理由或機制向院方要求，事主是否知情，當日警員是否在調查範圍內，謝振中指警方是經法庭以搜查令形式申請有關報告及事主個人資料，但有關什麼資料則不便透露，詳細調查情況暫未有補充。