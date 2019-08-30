【逃犯條例】6.21圍警總涉三宗罪　O記拘黃之鋒、周庭

香港眾志今日（30日）在Facebook發帖，指香港眾志秘書長黃之鋒及成員周庭於今早被警方拘捕，同被押往警總扣查。警方指，就6月21日有示威者包圍警察總部，有組織罪案及三合會調查科人員經深入調查後，今（30日）上午展開行動，在香港仔拘捕一名22歲姓黃本地男子，涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」、「組織未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」；以及在大埔拘捕一名22歲姓周本地女子涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」。兩人現正被扣留調查。

香港眾志今日（30日）在Facebook刊登消息，指香港眾志秘書長黃之鋒於早上約7時30分前往海怡半島地鐵站途中，在街道突然被推上私家車被捕（香港眾志facebook） 香港眾志表示，秘書長黃之鋒於早上約7時30分前往港鐵海怡半島站途中，在眾目睽睽下於街道突然被推上私家車被捕。他現被押往灣仔警署總部。眾志表示會持續關注事件，並已有律師到場支援。

6月21日早上7時，大專學界發起包圍政府總部及進行「不合作運動」。香港眾志黃之鋒於上午11時半呼籲示威者包圍警察總部，至晚上11時許，黃之鋒採用投票方式查詢示威者「去留問題」，讓大家共同決策留守或撤離。（資料圖片/王譯揚攝）