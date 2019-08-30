【逃犯條例】擬罷課中學生：無人煽動　盼喚醒同學關注

反對修訂《逃犯條例》掀起社會風波，日前大專及中學學界均發起於下周罷課。香港眾志聯同多個學界組織組成的「中學生罷課籌備平台」早前宣布定於9月2日開始逢周一罷課。 香港眾志副主席鄭家朗今日（30日）於商台節目上稱，現時約有200間學校的學生決定參與罷課，估計約有8000至9000人。他續稱若計及籌備中的學校，估計數量將會再增加。有計劃參與罷課的中學生強調為自己決定，非由他人煽動，希望透過罷課向政府表達訴求及喚醒同學關注。

「中學生罷課籌備平台」早前稱定於9月2日開始逢周一罷課。（資料圖片）

大專學界及中學組織均表示將於下周發起罷課，就讀中四的Zita及中六的Rick於節目上稱，兩人均表示已就罷課安排與校長相討，由於仍未達成共識，故將會繼續於本周開會，他們又稱感到學校尊重學生的決定。

升讀中六的Rick稱，罷課為自己的決定，不認同被老師或他人煽動，認為本港老師均有道德操守，不會強迫學生接受自己的價值觀。他認為本港偏向填鴨式教育，重視考試技巧，故通識科對自己的影響不大，「反而係背道而馳。」他又稱，推動自己積極參與反修例運動的是同路人間的扶持「好似屋企人咁」，而且他的家人思想開放，從小均會帶同他參與遊行。

至於升讀中四的Zita因不滿政府選擇罷課，她認為自己除為學生外，更重要是香港人的身份，「未來都想留係香港，所以香港未來直接影響自己。」她續稱，現時學校約有一百多名學生打算參與罷課，視乎同學意願選擇參與校外或校內的集會。她計劃未來每周罷課一日，但若政府推出緊急法等，則不排除會無限期罷課。對於有聽眾稱現時政府表明不答應五大訴求，質疑學生的做法成效。Rick稱自己希望借罷課再迫政府表態，並喚醒其他同學關注。

香港眾志副主席鄭家朗。（資料圖片）

香港眾志副主席鄭家朗於商台節目「在晴朗的一天出發」內稱，發起罷課的決定為早前根據收集到的約二萬份問卷資料而作，強調平台僅為支援罷課學生，為他們提供講堂素材、資源等。他又稱，有一直就罷課安排與香港中學生罷課聯盟作溝通，明白雙方提供的支援不同。

他稱根據現時的資料，約有200間學校的學生參與罷課，估計約有8000至9000人參與；由於更多學校正在籌備當中，估計實際數字會有所增加。他解釋罷課宗旨為罷課不罷學，稱罷課學生雖然暫停課堂的學習，但仍會學習公民價值、道德論理；同時希望向政府表達運動不會因開學而結束。

聖公會鄧肇堅中學校長戴德正稱，難以不帶政治入校園，但強調理性溝通、包容及尊重的重要性。他稱學校不會鼓勵罷課，但會以聆聽及同行者的角色與學生相處，相信學生經過兩個月的事件，需要老師疏理事件、聆聽他們。對於有政黨提出設熱線處理欺凌問題，他認為屬於「做多咗」。