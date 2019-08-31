【深水埗警署】警清場拘18人最細13歲　三男女暫控「參與暴動」罪

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警方表示，周四（29日）晚上10時許，一批示威者在深水埗欽州街及基隆街交界集結，並向深水埗警署投擲磚塊及以鐳射光線照射警署內的警務人員。警方呼籲示威者盡快離開，經多次警告無效後，進行驅散行動。

三男女被暫控一項「參與暴動」罪

行動中，警員拘捕14男4女，年齡介乎13歲至41歲，他們涉嫌「非法集結」、「藏有攻擊性武器」、「刑事毁壞」等。經調查後，當中年齡介乎20歲至41歲的兩男一女，已各被暫控一項「參與暴動」罪。其餘被捕者現正被扣留調查。案件今日（8月31日）上午將在九龍城裁判法院提堂。案件由西九龍總區重案組跟進。

周四晚上：示威者包圍深水埗警署 警衝出拘捕多人

周四晚上，有網民發起「遍地開花放映會」，在各區播放曾提名奧斯卡最佳紀錄片、2015年由Netflix推出的《Winter On Fire》（凜冬烈火：烏克蘭自由之戰），其中逾百名市民出席港鐵沙田站A出口放映會，放映會於晚上9時許結束。其後，有示威者於深水埗警署外聚集，向警署照射鐳射光。約15分鐘後，大批防暴警由汝州街衝向示威者，制服多名黑衣示威者，其後在欽州街設防線。之後，深水埗警署外大批防暴警亦突然衝出，制服並拘捕多人。