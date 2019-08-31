【8.31遊行】直擊水炮車裝甲車駐西環　三千警力嚴防　預游擊示威

逃犯條例修訂引發連場示威活動，民間人權陣線早前申請今日（31日）舉行「8‧31再集結」集會及遊行，但被警方否決及上訴失敗，民陣宣布取消活動。而於網上仍有網民發起「行街」及宗教遊行等活動，警方於記者會亦稱今日為相對高危日子。 據了解，警方部署三千警力應付今日有機會發生的示威衝突情況，於中西環會駐重兵布防，另外於上周日（25日）首次出動的「水炮車」今日亦會出動。

中午12時許，兩輛水炮車、三輛銳武裝甲車停泊於干諾道西，西隧禁區位置。 （黃偉民攝）

中午12時許，兩輛水炮車、三輛銳武裝甲車停泊於干諾道西，西隧禁區位置。 （黃偉民攝）

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中西環駐重兵 水炮車裝甲車出動

據了解，警方部署三千警力應付今日有機會發生的示威衝突情況，中西環會駐重兵，今早11時許，中聯辦、警總甚至水街一帶亦已被水馬陣包圍，亦有多名警員在附近駐守戒備。此外，在上周日（25日）荃葵青遊行集會後衝突中首次出動的「水炮車」（人群管理特別用途車輛），於今日亦會出動。中午12時許，兩輛水炮車、三輛銳武裝甲車停泊於干諾道西，西隧禁區位置，此外，德輔道西、朝光街、西邊街、水街均被封，目前有工人替水馬灌水。

據悉警方情報展示，示威者有可能會以打游戰形式，於不同民居地區展開示威抗爭，如早前曾發生示威衝突的地點，包括九龍灣、黃大仙等均為高危地點，警方估計今日如出現示威衝突，情況或與8月5日三罷及七區集會當日的示威情況相若。

另外警方又發現示威者使用汽油彈愈趨頻密，於過去周末的示威衝突中，示威者投擲逾40枚汽油彈，另外有別於過往於警方防線前正面投擲，近日有示威者從草叢間或兩旁投擲汽油彈，令危險性增加。

港鐵1時半起封西營盤站

至於港鐵則因應港島區今日下午可能有公眾活動進行，經風險評估及與政府相關部門溝通後，以保障乘客及員工安全為大前提，為審慎起見，由下午1時半起，港島綫西營盤站將會關閉，列車亦不停西營盤站，直至另行通知。根據早前港鐵因應荃葵青遊行及觀塘遊行而封站的經驗，均是關閉多個車站，18日荃葵青遊行，荃灣綫葵芳站、荃灣站及西鐵綫荃灣西站暫時關閉，而上周六（24日）觀塘遊行，觀塘綫彩虹站至調景嶺站之間，列車服務暫停；九龍灣站至藍田站之間各車站暫時關閉，由於兩次遊行均有既定的遊行路線，港鐵故因應情況封閉附近一帶的站，惟此舉造成遊行人士難以及時散去，民陣今日取消遊行，港鐵只封閉西營盤站，估計能方便示威者散去，但亦有機會形成「打游擊」示威的後果。

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上周日（25日）首次出動的「水炮車」（人群管理特別用途車輛），據悉於今日亦會出動。（資料圖片）

郭柏聰於昨日（30日）警方記者會指，今日為是相對「高危的日子」，不希望市民刻意違法或挑釁警方。（資料圖片）

港島總區指揮官：明日相對高危

昨日（30日）警方記者會中，港島總區指揮官郭柏聰表示，警方禁止明日民陣的集會，是作出負責任的決定，以保障市民人身及財產安全。郭指，過去的示威中，有示威者曾用致命武器包括汽油彈、腐蝕性液體、煙霧餅、汽槍等襲擊警察，過去兩星期暴力升溫很快，有青年人覺得明日會是死線，所以警方作出負責任態度禁止遊行集會。

對於有網民發起今日「出來行街」、「維園賞花」等，郭柏聰指最重要是大家要知道法例要求，「置身於被禁止的集會遊行已經是違法」，而網上有人稱宗教遊行不需通知，郭柏聰指據《公安條例》只豁免宗教名義進行集會，遊行不並包括在內，因此主辦人士需要通知警方，警方會因應當時環境執法。郭柏聰指認為市民自己應有一個客觀了解「究竟你落條街做乜」，指警方絕對不是影響市民出外做任何活動的自由，但市民應該知道今日為相對「高危的日子」，不希望市民刻意違法或挑釁警方，「警方無辦法之中的辦法一定要執法」，即使不是即時執法，亦會適時執法。