【罷課罷工】港鐵超合作運動　各車站現防暴持盾戒備　截查黑衣人

反對修訂《逃犯條例》風波持續，有網民發起今日（2日）進行三罷，即罷工罷課罷市，並於今早地鐵站進行「港鐵超合作運動」、堵塞鐵路活動。今早各個車站有多名防暴警察持盾戒備，有警員截查黑衣人。

防暴持盾車站戒備

有網民於今日，即本年首個開學日（9月2日）發起三罷行動，進行罷工罷課罷市；記者今早到各站巡查，發現美孚站有20多名防暴帶上頭盔持盾戒備；而九龍塘站B及C出口約有10名防暴警察戒備；九龍塘火車站地底大堂亦有約10名防暴警察戒備，現場大致平靜，期間有警員截查一名黑衣人；另外，長沙灣站閘外，亦有約20名防暴警員及便衣在場。

扔傘塞車門

至早上7時半，九龍塘不合作運動開始，列車車門一度未能關上；及後有於深水埗下車的示威者到太子站，於往中環方向車頭進行不合作運動，扔傘塞車門，但列車成功開出。

早上各車站情況：

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多個車站現警員 警察查學生

網上有消息指，多個車站均有警員出現，包括元朗、鰂魚涌、大圍、朗屏、東涌、太和、屯門、油塘、尖沙咀、金鐘、美孚、北角、荔景、青衣、彩虹等等。

另外，有網上片段顯示，今早黃大仙地鐵站，一名身穿校服的女學生於地鐵，被四名警員包圍截查及查詢，而地上旁邊有一頂黃色頭盔，未知為誰人。