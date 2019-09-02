【罷課罷工】十數警樂富荔景站追捕　黑衣男下車後遭按地制服

早上八時半，示威者約分成兩批乘搭列車，其中一批人於樂富下車後，有警員於電梯口迎面以來，並追捕其中一名黑衣男子，大叫「走啊啦，走啊啦！」男子及後被按倒地上制伏並帶上警車。另外，約九時半有數名警員於荔景站月台駐守，待列車進站後即進入車廂有走三名男子，有警員表示其中一人男子涉嫌於油麻地站刑事毀壞。

反對修訂《逃犯條例》風波持續，有網民今早發起為名「港鐵超合作運動」，即堵塞鐵路的活動，今早各個車站均出現防暴警察戒備，並截查黑衣人，及後至約七時半開始有人以傘、背包等阻塞列車門關閉。

警察將該名男子帶上警車。（陳諾希攝）

樂富站制伏黑衣男

上午約8時半，示威者分成兩批乘搭列車，其中一批示威者於樂富站下車，及後約十多名警員於電梯口迎面下來展追捕，跑近100米後捉住其中一名戴口罩人士，數名手持警棍警員高呼「「走啊啦！走啊啦！」，並將男子按倒地面，鎖上手扣，並於其身上搜出雨傘。期間有在場人士大叫「警察唔好打人啊！」。警察脫下被捕男子口罩，並將其帶到巴士站，並帶上警車，沿路有市民指罵警員。

另外，帶走被捕男子時有警員一度與記者推撞對罵，亦有警員向記者表示，「唔該幫我影一影，佢無受傷架！」

荔景站月台守侯 車上三人帶走調查

上午9時半，有六七名軍裝警員以及兩名防暴警察在荔景站月台駐守，並進入剛抵達荔景，往荃灣方向的列車上捉拿三名戴口罩懷疑示威者，並聲稱會對其中一名立即作出拘捕；及後被拘捕人士全部被帶入站內控制室，四名手執長盾在門口駐守，相信是警方安排的臨時駐守點。有警員表示，其中一人涉嫌於油麻地站刑事毀壞。

三名戴口罩的男子被警員帶走調查期間，有人高呼「咩事啊SIR，搭地鐵都唔得？」；其中一名黑衣男子被帶走期間疑有所掙扎，被防暴警察要求面向牆壁，有警員指其反抗，以防暴盾壓向其頭部，男子不斷高呼「唔好拉我啊！」及後該名防暴警扯下其口罩，「拎返過黎！畀啲記者影下你個樣！」、「唔好扮野！唔好做戲！」；及後男子又指「個袋唔係我架！」，警員則表示「見住你扔落黎！呢到有閉路電視！」