【9.1機場】東涌站恢復服務　兩出口仍關閉　200乘客閘外排隊

反對修訂《逃犯條例》風波引發多場示威，有網民昨日（31日）發起進行「機場交通壓力測試」的堵塞機場交通活動。部分示威者行動其後蔓延至東涌一帶，下午5時進入港鐵東涌站內破壞，包括塗鴉毀壞控制室玻璃、閘機及客戶服務中心等，造成混亂，東涌站服務暫停。

東涌站今日恢復服務，站外的港鐵標誌遭噴黑，有閉路電視鏡頭被拆去，A出口及B出口仍暫時關閉。上午約9時，東涌站約有200人在閘外排隊，龍尾排至商場，有港鐵職員在場協助，記者實測，由龍尾排至入閘機約需時10分鐘，現場有數名警員巡邏。現場有乘排隊購買月票，據了解，乘客可在數日前起買月票，惟大部分乘客均習慣於月頭購票月票。

乘客形容排長龍情況「好誇張」

乘客梁先生不認同港鐵在過去數周應付示威活動的處理手法，「唔應該幫政府做嘢而影響民生」，他認為港鐵作為公共運輸工具應該服務市民，以大眾利益為先，對於有示威者大肆破壞站內設施，他指自己明白示威者希望表達訴求，或因此而有過火的場面，盼大眾理解此舉的背後意思。陳先生形容今日閘外大排長龍的情況「好誇張」，「平時唔使排隊，一落嚟就搭到車」，他認為昨日示威者破壞港鐵設施，是源於上月太子站車廂暴力事件，指已預料上班時間受影響，並已向老闆提早報告。