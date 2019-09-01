【9.1機場】示威者破壞東涌站　防暴警大搜車廂無果

9.1堵塞機場示威行動由機場蔓延至東涌、青衣一帶，示威者以路障堵路、縱火及燒國旗，並在傍晚5時進入東涌站內大肆破壞，包括毀壞控制室玻璃、閘機及客戶服務中心等，港鐵亦暫停東涌站服務，列車上乘客大部分離開。入夜後防暴警進入東涌站內調查，直上列車搜查，未有任何發現後離開。

示威者破壞客戶服務中心。(黃桂桂攝)

機場外聚集的示威者因應防暴警員推進，大批撤離機場區，經赤鱲角南路等步行出東涌。他們堵塞順東路迴旋處及焚燒雜物，又拆下東涌游泳池的國旗及引火焚毀。部分示威者前往東涌站大肆破壞。下午4時許，有不少黑衣人在港鐵東涌站廣場聚集，他們大叫「時代革命」，「光復香港」等口號。傍晚5時12分，有激進示威者在東涌站內破壞閘機及cctv，閘機上蓋被掀起，冒出白煙。他們以硬物攻擊東涌站內設施，控制室玻璃遭毀。亦有兩名黑衣人用鐵通等硬物毀壞客戶服務中心玻璃及物件。

然後，東涌站內有緊急廣播，要求乘客盡快離開車站。大批示威者及乘客由月台跑上地面層，部份人跳閘離開。有列車到達東涌站，大量乘客下車，有市民稱列車內有大量黑衣人，但不知他們想做甚麼。有一名原本打算前往溫哥華的遊客，因為未能上飛機，在富東街市內崩潰大哭，邊哭邊說：「I want to go to the airport, i just want to go home, I don’t want to stay here, it’s so scarey!」有救護員安撫該名遊客。

同時，港鐵宣布，由於東涌站受到大規模破壞，為保障乘客及車站員工安全，東涌站即時暫停服務，東涌綫列車不會前往東涌站，目前東涌綫列車服務，只行走香港至欣澳站。其後，東涌站連接東薈城的出口落閘，有職員促在場人士離開。有穿黑衣示威者仍在站內以消防喉向地面射水。

防暴警進入東涌站列車調查。(賴雯心攝)

至傍晚6時44分，大批防暴警進入東涌站內，並進入在月台內滯留列車。站內一列列車仍有市民未離開，防暴警員進入車廂，喝止記者採訪，而在大堂層，有防暴警阻止記者進入月台層，有傳媒質問「咩叫新聞自由」。

記者其後獲放行至月台層繼續採訪。有附近街坊則走到東涌站，促警方收隊。而有在東涌站月台滯留的列車內乘客，拒絕離開車廂，向職員表示認為月台大堂層不安全，要求繼續留在車廂內。該名乘客指，防暴警員入車廂後問他發生過什麼事，他強調自己是乘客，只希望可以回家吃飯。

防暴警員在列車內查看有無可疑人物，其後返回地鐵站。其間未見帶走任何人，隨即離開東涌站，部份防暴警員轉至富東商場外巡邏；有市民在天橋上向他們指罵。有速龍小隊在後方戒備。