【9.1機場】示威者破壞東涌站　防暴警大搜車廂無果

9.1堵塞機場示威行動由機場蔓延至東涌、青衣一帶,示威者以路障堵路、縱火及燒國旗,並在傍晚5時進入東涌站內大肆破壞,包括毀壞控制室玻璃、閘機及客戶服務中心等,港鐵亦暫停東涌站服務,列車上乘客大部分離開。入夜後防暴警進入東涌站內調查,直上列車搜查,未有任何發現後離開。

示威者破壞客戶服務中心。(黃桂桂攝)

機場外聚集的示威者因應防暴警員推進,大批撤離機場區,經赤鱲角南路等步行出東涌。他們堵塞順東路迴旋處及焚燒雜物,又拆下東涌游泳池的國旗及引火焚毀。部分示威者前往東涌站大肆破壞。下午4時許,有不少黑衣人在港鐵東涌站廣場聚集,他們大叫「時代革命」,「光復香港」等口號。傍晚5時12分,有激進示威者在東涌站內破壞閘機及cctv,閘機上蓋被掀起,冒出白煙。他們以硬物攻擊東涌站內設施,控制室玻璃遭毀。亦有兩名黑衣人用鐵通等硬物毀壞客戶服務中心玻璃及物件。

然後,東涌站內有緊急廣播,要求乘客盡快離開車站。大批示威者及乘客由月台跑上地面層,部份人跳閘離開。有列車到達東涌站,大量乘客下車,有市民稱列車內有大量黑衣人,但不知他們想做甚麼。有一名原本打算前往溫哥華的遊客,因為未能上飛機,在富東街市內崩潰大哭,邊哭邊說:「I want to go to the airport, i just want to go home, I don’t want to stay here, it’s so scarey!」有救護員安撫該名遊客。

同時,港鐵宣布,由於東涌站受到大規模破壞,為保障乘客及車站員工安全,東涌站即時暫停服務,東涌綫列車不會前往東涌站,目前東涌綫列車服務,只行走香港至欣澳站。其後,東涌站連接東薈城的出口落閘,有職員促在場人士離開。有穿黑衣示威者仍在站內以消防喉向地面射水。

防暴警進入東涌站列車調查。(賴雯心攝)

至傍晚6時44分,大批防暴警進入東涌站內,並進入在月台內滯留列車。站內一列列車仍有市民未離開,防暴警員進入車廂,喝止記者採訪,而在大堂層,有防暴警阻止記者進入月台層,有傳媒質問「咩叫新聞自由」。

記者其後獲放行至月台層繼續採訪。有附近街坊則走到東涌站,促警方收隊。而有在東涌站月台滯留的列車內乘客,拒絕離開車廂,向職員表示認為月台大堂層不安全,要求繼續留在車廂內。該名乘客指,防暴警員入車廂後問他發生過什麼事,他強調自己是乘客,只希望可以回家吃飯。

防暴警員在列車內查看有無可疑人物,其後返回地鐵站。其間未見帶走任何人,隨即離開東涌站,部份防暴警員轉至富東商場外巡邏;有市民在天橋上向他們指罵。有速龍小隊在後方戒備。