【警方記者會】葵涌休班警被斬　警：情報顯示與修例有關

上月30日，葵涌警署一名槍房男警深夜下班後，遭三名男子伏擊，當中一人持刀，事主走避不及，手、腳及背身中最少三刀重創，受傷警員仍於深切治療部留醫。警方今日（5日）於例行記者會表示，針對警方行為，由網上惡意呼籲轉變成用刀襲擊休班警，而被斬傷的警員無欠債問題及長時間處於高水平評核，排除警員因私人原因被襲擊，同時根據逃跑人士衣著，相信事件是與近日反修例風波有關。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，警方排除警員因私人原因被襲擊，最有可能下班時被人Randomly（隨機）襲擊。（余睿菁攝）

警：針對警方行為變成用刀襲擊

警察公共關係科總警司謝振中指，上星期五一名休班警深夜於葵涌警署外被三人斬傷，可見針對警方行為，由口號式指罵、網上惡意呼籲、電話滋擾轉變成用刀襲擊休班警，警方對卑劣行為會用最大努力遏止。

被斬傷警員無欠債問題​、有高評價

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，受傷警員仍於深切治療部留醫。被問及葵涌警署外休班警被斬傷，為何與反修例風波有關，李桂華表示，警方調查一向會先了解警員背景、當時參與事情，他指被斬傷的警員為分區警員，入職21年，無欠債問題及長時間處於高水平評核，問過其上司、同事及太太，亦有同樣結論。警方已基本上排除警員因私人原因被襲擊，最有可能下班時被人Randomly（隨機）襲擊。

上月30日，葵涌警署一名45歲槍房男警深夜下班後，途經葵芳巴士總站對開時，遭三名男子伏擊。（資料圖片）

警：從逃跑人士衣裝相信與反修例有關

被問及有何證據相信與反修例事件有關，李指從逃跑人士衣裝來看相信有關。被問到是否全部施襲者身穿黑衣或戴口罩，警方就會連繫到與反修訂條例有關，李桂華指，警方調查受害人背景後才會有此結論，不同意「警方只是根據施襲者衣著因此就是某種人」的說法，李指警方根據情報及資料分析，只是懷疑「Maybe and quite likely（可能或很有可能）與近日事件有關」。

記者追問警方，為何於開場白中直接結論，有人由指罵警員轉變至斬傷警察，李桂華補充指不是只因衣著，通常調查嚴重案件有不同調查方向，包括傷者背景資料，及襲擊人士「會似邊一類嘅人」，李指同事沒有私怨致被襲擊，而警方除了因疑犯衣著，及有其他情報等顯示與修例事件的暴力行動有關，李又指「如果我知邊個我可以拉人啦」，現時警方只是有明顯懷疑，亦是警方調查方向。

上月30日，葵涌警署一名45歲槍房男警深夜下班後，途經葵芳巴士總站對開時，遭三名男子伏擊，當中一人持刀，事主走避不及，手、腳及背身中最少三刀重創，兇徒逃去無蹤。警務處處長盧偉聰事後趕往瑪嘉烈醫院了解，他感到十分憤怒，並指相關行為卑劣，會循多方面調查及緝兇，現階段不排除任何可能性。案件交由新界南總區重案組接手跟進。

警方例行記者會文字更新：

【17:30】對於羈留室內廁所無門，警方為何有此考慮，如女被捕人需如廁會如何處理，江永祥指洗手間無門設計是因安全及保安理事由，不只過去3個月，過去曾有被拘留人士自殘甚至自殺，江指情況解釋到為何有設施不會關門，看守警員不會看不到人士在內的情況，但指放心如事主需要如廁，會由男同事檢查男羈留室，女同事檢查女羈留室。

被問到行政長官林鄭月娥昨日宣布撤回《逃犯條例》，有人指特首出賣警隊，謝振中指警方是執法部門，對林鄭月娥昨日講話不作評論，而過去兩三月發生很多暴力事件，很多人對違法的底線動搖，警方的工作是對違法、破壞秩序事件執法。

李桂華指葵涌警署外被斬傷的警員分區警員，入職21年，無欠債問題及長時間於高水平評核，問過上司、同事及太太到有同樣發現。對於機場未來的情況，謝振中指過去發生多次違法示威者堵塞機場運作，毆打市民或遊客，機場已申請及延長禁制令，如於機場或附近道路導致運作受阻，均屬違法及有機會干犯藐視法庭，警方會繼續按風險評估處理，重申有決心於違法人士破壞秩序時果斷執法。

【17:15】有人表示被拘捕後使用洗手間時不能關門，李桂華指所有羈留地方的洗手間均沒有門，李桂華認為對方沒有故意說不對的事情，經了解後發現可能有對方所講的情況發生，就是當被捕人未到達羈留設施，到達警署，對方需要如廁，但可能需要解犯鏈，若無警方需要知道對方在洗手間內做甚麼，若關上門，對方傷害自己或逃脫，是警方的失職。

江補充，所有被捕人的安全及保安考慮是警方很重要的考慮，羈留設施的洗手間均是沒有門，又指早前瑪麗醫院有人如廁時，警方允許關門，但疑犯爬假天花逃走，因此處理被捕人士如廁時，警方會有措施確保保安。

江表示，根據監警會條例，投訴有「需匯報投訴」及「需知會投訴」，「需匯報投訴」警方需要提交給監警會再審核，「需知會投訴」則不用，裏面寫得很清楚匿名投訴不會是「需匯報投訴」，因此警方苦口婆心說了很多次，有任何不滿或處理不恰當，真的要挺身而出，拿出資料，否則警方很難跟進有關刑事指控，若只有匿名投訴，監警會就不會覆核。

【17:08】被問警方因葵涌警署外斬人案疑犯的衣著相似，而只是懷疑與反修例示威有關，為何警方於開場白中直接結論有人由指罵警員轉變至斬傷警察，李桂華補充指不是只因衣著，通常調查嚴重案件有不同調查方向，包括傷者背景資料，及襲擊人士「會似邊一類嘅人」，李指同事沒有私怨致被襲擊，而警方除了因疑犯衣著，及有其他情報等顯示與修例事件的暴力行動有關，李又指「如果我知邊個我可以拉人啦」，現時警方只是有明顯懷疑，亦是警方調查方向。

江永祥指，近期很多人認為於不同平台上發表言論都可用負責，鼓吹很多暴力行為，包括製造汽油彈，到有人真正付諸行動，「到有人喺網上鼓吹不如去攻擊警察，用刀斬唔死要捅，真係有人付諸實行」，江指警方不是爭拗網上發言人就是行動的人，亦不是作出結論，是希望帶出訊息，有人開始受網上言論鼓動將網上恐怖言論實行。

【17:00】被問到是否全部施襲者身穿黑衣或戴口罩，警方就連繫到與反修訂條例有關，李桂華指，警方調查受害人背景後才會有此結論，不同意「警方只是根據施襲者衣著因此就是某種人」的說法，李指警方根據情報及資料分析，只是懷疑「Maybe and quite likely（可能或很有可能）與近日事件有關」。

被問到網上指控是否與警方沒有展示警員編號而影響調查，江指兩者沒有關係，所有人若要投訴或刑事控告，需要提供資料，認為香港法庭不會接受任何匿名投訴，任何案件想要公正處理，投訴人必定要主動提供資料。被問到警員為何沒有編號，江指警方對便衣、軍裝及速龍小隊制服上如何展示編號有內部指引。

被問到警方於太子站襲擊市民是否合理，謝振中指，不應該只根據影片某一部分而判斷，警方當晚進入站內執法，有不少市民成功離開車站，示威者處於人群中，又用雨傘襲擊警員，警員用胡椒噴劑只是針對示威者。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥稱至今有1,187人被捕。（余睿菁攝）

【16:50】被問北角檢仿製槍械案件及葵涌警署外休班警被斬傷，有何證據相信與反修例事件有關，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，就北角事件是否就近期事件有關，指被捕人曾於網上發放傷害警察言論，「表面上睇黎我覺得幾有可能有關係，係咪100%係，我唔夠膽講，但最近嚟講，事實上大家都唔否認，對警方呢類言論因呢類事件而出現係比較多，係咪100%寫明，佢無咁講，但好有理由相信係咁情況」。

另外對於葵涌警署外案件，李桂華指受傷警員仍於深切治療部留醫，警方調查上會了解警員背景、當時參與事情，警方基本上排除警員因私人原因被襲擊，最有可能下班時被人Randomly（隨機）襲擊。而是否與最近事件有關，李指警方從逃跑人士衣裝等而有此相信。

【16:39】被問到警方有何措施防止罪案發生，江指搜集資料後於高風險地方加強巡邏。無論機場或港鐵範圍，相關機構已申請法庭禁制令，如市民想進行公眾活動，必須要守法，否則會干犯「藐視法庭」。謝補充，示威者不止影響警方辦公地方，亦有破壞同事住的地方，警方已加強保安工作，軍裝警員已加強巡邏。

【16:35】謝振中指上星期五一名休班警深夜於葵涌警署外被三人斬傷，另外周六清晨於油塘紀律部隊宿舍外截停兩男一女，搜出一把20厘米長刀及可製成爆炸物的材料，指針對警方行為，由口號式指罵、網上惡意呼籲、電話滋擾轉變成用刀襲擊休班警，用懷疑槍械指嚇警察，警方對卑劣行為會用最大努力遏止。

【16:25】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，昨日共拘捕4名男子，22至44歲，涉及非法集結、襲擊導致身體傷害、非法禁錮等罪行。江指，昨日寶琳站有數百名示威者集結、破壞站內設施，站長被包圍及毆打，港鐵報警求助，警方於現場拘捕兩人。另外，8月13日，機場有一位內地記者被禁錮及襲擊，除了早前被捕的3名男子，警方昨日再拘捕1名28歲數男子，涉及「非法禁錮」及「非法集結」，案件已於今日提堂。8月29日，岑子杰與友人於佐敦午膳，其友人被人襲擊，警方分別於是9月2日及4日，拘捕兩名中國籍15歲及44歲男子，涉及「串謀襲擊」、「冒牌駕駛」、「沒有第三者保險駕駛」、「虛假文書」等罪行。警方至今共拘捕1187人。

警察公共關係科總警司謝振中表示，警方今早於屯門湖山路巡邏期間，在一名被捕人身上搜獲幾張印有有三名警員個人資料的紙張。（余睿菁攝）

【16:23】謝振中又交代昨日另外兩宗案件，晚上約7時警方前往處理一宗求警協助案，於北角歌頓道興發街交界發現一輛可疑客貨車，警方以擴音器叫停不果，客貨車加速逃走向英皇道，警方追至糖水道建華街交界，司機下車亮出一把類似手槍物指向警車，再上車駛往建華街，用類似手槍物指往警車趕至的地方。警方拔槍戒備及警告，司機終放下手槍，警方上前拘捕。被捕男37歲報稱送貨員，涉藏有仿製槍械及藏有攻擊性武器，案件由東區重案組第一隊調查，警方現場檢獲一支汽槍、兩個BB彈匣及兩把手術刀，謝振中指經調查男子曾於網上發放傷害警察言論，警方又於被捕人家中發現3把汽槍、大量BB彈及兩把武士刀。

警方今早於屯門湖山路巡邏截查一可疑車輛，車上發現鎚子、鉗、鏍絲批、口罩及手套等，另外於其中一名被捕人身上搜獲幾張印有有三名警員個人資料的紙，包括地址、身份證號碼、相片、電話及家人相片等，紙張設計如「街招」般，可方便撕去，車上3中國籍男被捕，年齡介乎23至24歲，涉藏有工具可用作非法用途被捕。

【16:20】警察公共關係科總警司謝振中表示，昨晚於旺角警署連續六晚有示威者聚集，報案室需暫停服務，示威者射鐳射光及以路障堵路，警方派出談判專家由晚上10時半起游說約1小時，記者會上播放片段，一名女談判專家用揚聲器稱「用心去諗清楚，如警察出嚟拘捕你，值得咩？」謝振中指游說令現場氣氛有緩和，成功令部分人士和平散去，但其後再有示威者於警署外聚集，射向談判專家眼部令她感不適，至凌晨約40分警方進行驅散。

謝振中又指昨晚於寶琳站有示威者破壞站內設施，過百暴徒破壞將出入閘機撬毀及淋液體，又用膠袋套住閉路電視，多名示威者圍困一名女乘客，進行包圍拉扯及淋撥不明液體；記者會上又播放昨晚一名下班、穿便服的站長被示威者包圍片段，謝振中指示威者不讓站長離開、進行推撞，並施以拳打腳踢。