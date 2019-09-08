【灣仔三級火】涉事樓層停水停電單位熏黑　居民憶睡夢中聞聲驚醒

灣仔鴻業大廈劏房單位發生奪命大火！昨早（7日）8時半鴻業大廈發生三級火，共百多人需要疏散，一名男子送院後證實死亡。記者今早重返現場，涉事樓層受事件影響已停水停電，走廊位置熏黑；而起火單位則燒剩門框，單位內同告熏黑。隔壁單位業主林小姐表示，自己的單位亦受火警波及，目前已獲安排租戶暫時入住酒店。

起火單位嚴重熏黑。（賴雯心攝） 全層停電停水 起火單位嚴重熏黑 記者今早重返現場，涉事的13樓位置走廊熏黑，地上遺下大量灰燼；起火位置近樓梯口的單位「一劏三」，每個分間單位均包套廁；中間分間單位為火警發生的單位，燒剩門框，單位內全部熏黑，家具等物件燒剩框架，地下遺下大量灰燼。左邊的分間單位則牆身熏黑，損毀嚴重；右邊分間單位受損情況相對輕微，門口位置損毀。 現場消息指，現時涉事的13樓已全層停水停電，今晚將開業主立案法團大會討論事件。

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隔壁單位業主林小姐表示，自己的單位亦受火警波及。（賴雯心攝） 鄰近單位慘遭波及 居民睡夢中驚醒 隔壁單位業主林小姐表示，自己的單位亦受火警波及，地面出現水浸情況，現時全層停水停電，已安排租客借住酒店，直言「都冇辦法，人哋同我租咗單位」。她表示，肇事單位已成為劏房單位十多年，是次為首次發生火警。 同層居民Benito指，昨早8時多正在睡夢中，突然聞見有人大叫，及後便見消防到場。他表示原本打算開門，但因濃煙太大無法打開門，於是於大叫引起消防注意，其後自己被消防救走。Benito續指，未知起火原因為何，亦不認識起火單位的住客。

鴻業大廈三級火 釀一死七傷

灣仔灣仔道鴻業大廈，昨晨（7日）8時半一個劏房單位起火，至早上8時44分火警升級為三級火，消防出動一喉四煙帽，終於10時將火救熄。據了解，火警中一度有兩男女被困單位內，及後一名消防員及另外7人受傷送院，其中一人送往律頓治後證實死亡。消防及後表示，行動中共疏散106人到安全位置，肇事單位為一劏三的單位，男死者倒臥的位置共非起火的分間單位，又指相信他吸入大量濃煙。

警方表示，昨早（7日）8時半接獲多人報案，指灣仔道234號一單位發生火警，警方接報到場，消防將火救熄；事件中8名傷者送院治理，一名46歲男子送院後證實死亡。