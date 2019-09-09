【罷課】迦密柏雨校友學生築數百人鏈　頭戴紗布聲援被爆頭學生

今日（9日）迦密柏雨中學校及發起校外築人鏈活動，數百名學生及校友於校內校外組成人鏈，有部份人士頭帶紗布，以聲援被爆頭的中六生。

前晚（7日）大埔有人發起築人鏈活動，活動其後演變成大演衝突，防暴於大埔墟站內拘捕多人，據了解，其中包括五名迦密柏雨在校生及校友，當中一名中六生被按地制伏時被警棍狂毆頭部出血需即時急救，及後需鏠兩針，肩膊及一隻尾指骨折。

大埔迦密柏雨中學校友今早7時15分，發起校外築人鏈活動聲援學生，指「責警隊於9月7日 於大埔墟火車站內酷刑對待，以及無理拘捕數名迦密柏雨中學學生」。至今早8時17分，校友組成、約300人的人鏈已包圍大半所學校，而校內則有約二百至三百名的學生組成人鏈。現場聲援人士高叫「五大訴求，缺一不可」，以及高唱《 願榮光歸香港》；另外，在場人士亦有部份頭帶紗布，以聲援被爆頭的中六生。

在場人士亦有部份頭帶紗布，以聲援被爆頭的中六生。（香港01記者攝）

校友強烈譴責警方拘行為。（香港01記者攝）

校友強烈譴責警方拘行為 「一個學生點解要受到咁樣嘅對待？」

校友發言人Steven表示，校友強烈譴責警方前日(7日)於大埔墟站的拘捕行為，並指對手無寸鐵學生身體造成嚴重傷害。他表示，被爆頭的學生被捕時未有持有任何物品，亦沒有作出危險行為，僅以雙手放於頭部保護自己，卻遭十多警察「失去理智」、以警棍狂打其頭部；另外，有男同學為保護女同學時，雖沒有作出反抗行為，卻同遭到警方狂毆，認為「當時用咁既武力有冇必要性？」、「佢地只係好後生嘅學生」，指學生當時只是路過。

他形容警方「目無法紀」，而走在最前面的卻是年輕的中學生，「佢地最能分辨是非黑白，佢地最能保護身邊朋友同維護公義。」他表示，其中一位傷勢較嚴重的學生，送院後需急救鏠針、左邊肩膊骨折、右手尾指骨折，事後亦神智不清；該名學生據知為應屆文憑試學生，事件對他傷害及影響甚大，認為「一個學生點解要受到咁樣嘅對待？」。

右指骨折左手被扣礙進食 形容做法「好唔人道」​

Steven表示，該名學生入院後，未知警方是否故意扣上其左手於床上欄杆位置，使學生必須用斷了尾指的右手進食，即便哀求警方數次對方亦不願解除左手手扣，最後在家人多番哀求下，終容許餵食，形容做法「好唔人道」，又認為政府及香港警察「傷害同離棄左呢一代年青人！」

Steven續指，學校教育教學生明白真理，成為對社會有貢獻的公民，數日來校友等均尋求律師社工等支援；而被爆頭的學生可接觸外界時，首要問題為「其他被捕既同學點樣？」擔心其他學生情況；而其他被捕學生則問「被人打到爆曬頭既同學點樣？」得知學生安全亦哭起來。