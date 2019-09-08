【9.7機場】大埔中六生遭警棍狂毆　頭縫兩針肩膊及尾指骨折

昨晚（7日）11時許，大埔人鏈示威活動演變成大型衝突，大批防暴警進入港鐵大埔墟站內堵截一批示威者，其中一名少年被五、六名警員按地制服並用警棍狂打，亂棍下少年頭破血流。消息指，該名少年頭部需縫針，肩膊及尾指骨折，情況嚴重；據悉，被捕人士中，包括爆頭少年，有五人均來自區內同一所中學。

少年被警棍亂毆後頭部出血，地上留下一灘血迹。 （曾梓洋攝）

三男兩女被捕者來自區內同一間中學

據了解，少年為大埔區內一間中學的中六生，他頭部需縫兩針，另外一邊肩膊及一隻尾指骨折，現時清醒，惟情況嚴重。知情人士向《香港01》記者透露，昨晚港鐵大埔墟站衝突中的被捕人士，其中三男兩女為大埔同一所中學的學生及校友。包括三名中六學生、一名中四學生及一名校友，初步相信同被控非法集結。

校長及老師聞訊赴醫院了解

該名知情人士表示，昨晚涉事少年剛完成大埔墟火車站人鏈活動，未幾即有防暴到場，少年遂被防暴警制服。而另一名男學生則背向防暴警察、保護身旁女子時，遭警棍狂毆。他指，因當時有一學校監察員在場，目睹有學生受傷被捕，立即通知校方。校長及數名老師聞訊隨即趕到醫院了解。至今（8日）早上9時許，其中兩名被捕學生於落口供時向警員表示不適，需前往醫院檢查。

他直言知悉該校有學生被捕後心情低落，他從新聞片段看到，爆頭少年倒地後，有警員無故為其戴上一頂黑色帽，「我唔知警員用意係咩，係因為個男仔身上冇黑色衣物，所以想屈佢？定係因為唔想畀人知佢哋打到人流晒血？」