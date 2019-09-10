「Kill標王越野山賽」選手魂斷九肚山　參賽者：當日太熱好吃力

香港長跑運動員尹焯熙前日在個人facebook專頁出帖文幫助尋人。（尹焯熙facebook截圖） 香港長跑運動員尹焯熙前日在個人facebook專頁出帖文幫助尋人，他稱死者郭遠雄(Elvis)是他朋友的朋友，於是以他的跑會Forza Running Club名義參加是次比賽，知道對方失蹤後，立即於facebook出帖文，希望將Elvis失蹤的消息盡快傳出去，增加搜索機會。 尹焯熙稱，他自己沒有參加該項比賽，但有學生參加，賽後向他稱，比賽當日的天氣比預期熱，大會準備的水不是很夠，「有學生可能比賽時指示唔太清楚都曾經跑錯路。」尹焯熙又指，他的學生透露，他們由第一個check point 1至check point 2，中間有10公里的距離，「對跑步嚟講係好快嘅事，但對山系嚟講10公里其實好耐，快則都可能要個半鐘至兩個鐘，所以指示唔清晰，會比較容易出事。」尹焯熙表示，無人想發生不幸的事，希望事件發生後能給各賽事主辦方一個警惕，「以後要好好準備」。

郭遠雄參加比賽時的照片。(警方提供圖片) 比賽當日炎熱、部分路段崎嶇 有份參加「Kill標王越野山賽」的鄭先生指，有人得悉郭失蹤後自發上山協助尋人，惟已經太遲，而他亦心情低落。鄭指，比賽當日相當炎熱，天文台又發出了酷熱天氣警告，他直言相信當日有很多選手都低估了賽事。「當日真係好熱，一般山賽選手都自己衡量過要帶幾多水，好似我咁就係2公升水同一枝能量飲品，諗住去到check point 2時再加水。但係因為太熱，所以仲有3公里到check point 2時我都飲晒啲水。都聽到較後段的選手已經冇晒水。」鄭直言，由於九肚山的路段屬林路，比較崎嶇，「所有路係自己行出嚟」，因此參賽者有機會迷路。不過他認為，大會安排尚算合理，他指沿途有提供路標，期間亦有人工作人員提醒選手正確方向。「相信死者位置較前，可能早段時間工作人員未發現有人唔識路。」 選手多以輕裝上陣 鄭又指，選手多以輕裝上陣，因此會自行衡量需要的水，不過一般都會帶備電話、哨子及保暖墊，「有啲比賽甚至會檢查選手有冇帶。」他強調，一般賽季於10月後旬至3月，而是次比賽於9月進行，無疑較為吃力。

「Kill標王越野山賽 2019」賽事於前日舉行，比賽分成兩種。23.1公里的賽事起步時間為早上8時半，由城門水塘大壩開始，途經鉛礦坳、草山、九肚山、黃竹洋路、針山等，最後於下午3時半或之前返回終點城門水塘主壩。過程中，參賽者需要挑戰3個 Kill標山頭, 分別是642米高的草山、399米高九肚山，以及532米高的針山，總爬升大約1,300米左右，賽事適合較有經驗越野跑手參加，整個賽事限時7小時。

另一12公里賽程的賽事早上10時起步，限時4小時完成，由城門水塘大壩開始，途經鉛礦坳、草山、針山，最後於下午2時或之前返回終點城門水塘主壩。