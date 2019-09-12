【IFC快閃唱歌】前新聞統籌專員馮煒光唱國歌　斥反修例者踩場

過去一周，除了集會遊行，包圍地鐵站或警署，有不少市民轉戰各區大型商場，他們齊集高叫口號，合唱歌曲等，連續數晚有反修例的市民在商場一同高唱《願榮光歸香港》。今日(12日)下午1時許，有過百名人士聚集中環國際金融中心（IFC）中庭快閃唱國歌，後來有反修例人士聚集，並高唱《願榮光歸香港》，前新聞統籌專員馮煒光亦有參與。

馮煒光稱，今早於WhatsApp收到中午1點有唱國歌的活動，認為於反修例風波中，愛國陣營較少出聲，於是今午帶同與他做訪問的內地傳媒前往現場參與活動，「畀佢哋睇下香港真正嘅一面。」

今午1時許，有過百名人士聚集中環國際金融中心（IFC）中庭快閃唱國歌。（鄧詠中攝）

馮煒光稱，於商場唱歌是一種社會潮流，過去一星期反修例人士在各區唱《願榮光歸香港》，今午當他們唱了約15分鐘國歌後，突然間有人大叫「光復香港、時代革命」，馮煒光稱認為對方是有心踩場，「我覺得從政治禮貌嚟講，佢哋好唔尊重，係嚟踩場，咁佢不如自己搞一場，唔同陣營，大家一齊鬥唱。」

馮煒光斥反修例人士「港獨」，又要求他們「除口罩」，問及為何會覺得反修例人士是港獨，馮煒光表示，從政治符號來說，《願榮光歸香港》這首歌絕對可以理解為宣揚港獨，「又唔見佢哋唱其他歌？」