【IFC快閃唱歌】過百人IFC舉國旗唱歌　部份人爭執扯口罩

反對《逃犯條例》修訂風波至今,香港各區發生多場示威衝突,除集會遊行,近日市民轉戰各區大型商場,並以唱歌、叫口號等方式表達訴求。昨晚(11日)多達十區商場有市民聚集高歌《願榮光歸香港》,而今日下午1時許,有過百人到達中環國際金融中心(IFC)中庭快閃唱國歌。記者到達IFC商場後發現過百人帶同國旗、區旗及宣傳單張展示,並在中庭聚集高唱國歌,期間不少中環白領逐漸聚集,一同高唱《願榮光歸香港》,並大叫「光復香港,時代革命」及「平反六四」等口號。

【14:20】市民姚先生表示,其女兒看連登討論區得知許多大陸人聚集於IFC中庭唱國歌,於是通知他趕往現場聲援香港人。他指當時大陸人剛唱完國歌,卻在場挑釁港人指「Hong Kong is China」,張先生指,不少香港人慢慢聚集,並隨即回應「Hong Kong is not China」,其後更高唱《願榮光歸香港》與該批大陸人對抗。

他指,該批大陸人不久後離開,商店便陸續開閘繼續做生意,「佢哋知道香港人唔會搞事」。姚先生指,近期不少市民都會在商場聚集唱歌,「前幾日諗幾時到IFC唱呢?但未有人提議」 ,豈料今日即見證大批香港人出來聲援及大唱《願榮光歸香港》,感到很鼓舞。

姚先生表示,今日見證大批香港人出來聲援及大唱《願榮光歸香港》,感到很鼓舞。

【14:00】由於大陸人已離開IFC,聚集市民即場拍掌呼歡,有部份人士再次高呼「915!維園見」、「光復香港,時代革命」等口號,其後市民循各個出口陸續散去。商場則回復正常,商店繼續營業。

【13:50】一名身穿紅衫的男子與在場示威者爭執,示威者沿途高呼「返大陸!返大陸!」等口號,其後多名商場保安護送紅衫男子離開,紅衫男撤離時一度跌倒地上。

大陸人離開後,大批中環白領聚集IFC中庭,繼續高唱《願榮歸香港》。 (鄧詠中攝)

【13:30】中午1時許,有過百人到達IFC商場中庭聚集,一直展示國旗、區旗及宣傳單張,並在二樓欄杆位置掛出一幅大型國旗,該批人士其後更高唱國歌。IFC內有不少中環白領及其他市民見狀,逐漸聚集,更隨即高唱《願榮光歸香港》反擊,商場職員隨即前來了解情況。部份市民沿途大叫「光復香港,時代革命」、「五大訴求,缺一不可」及「平反六四」等口號。期間有一名身穿西裝男士與示威者爭執,西裝男更企圖扯走示威者口罩,在場人士即時上前勸止。

過百市民帶同國旗等在中庭聚集,一路大叫口號。 (鄧詠中攝)

過百市民帶同國旗等在中庭聚集,一路大叫口號。 (鄧詠中攝)