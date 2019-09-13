【鴨脷洲邨掟腐液】房署查天眼片段　兩單位住戶澄清無投擲物品

香港仔鴨脷洲邨昨晚（12日）疑有人從利澤樓高處投擲腐液，濺傷七名男女。據悉，約百名街坊較早前在海怡廣場參與「大合唱」及叫口號，當活動完結徒步返回寓所時，便在利澤樓對開遭多樽不明液體濺傷，有目擊人士拍下片段，可見有人從利澤樓一單位內伸手投擲物品，網上亦有指狂徒在利澤樓18樓一單位投擲裝有腐液的玻璃樽及膠樽，記者今早到場向懷疑涉案及附近單位了解事件，住戶均否認昨晚向樓下人士投擲物品。

鴨脷洲邨利澤樓有人從單位投擲腐液濺傷人事件引起迴響，警方事後到場調查，並檢走證物。據悉，約百名街坊早前在海怡廣場參與《願榮光歸香港》大合唱，活動完結後眾人徒步返家，途經利澤樓時曾叫喊口號，有人從高處數次投擲懷疑腐液，濺傷至少七人，有人立即拍片，可見樓上再有一樽玻璃樽飛墮，同時有一隻手從十多樓一單位伸出，不排除是行兇者。

被指涉案 男戶主呼冤 盼盡快破案還其清白

此外，網上亦有流傳出，懷疑狂徒在利澤樓18樓一單位行兇，記者今早到訪了解，50多歲姓嚴的男住客表示，昨晚一家三口在家，對於被指是涉案單位，他澄清當時全屋關燈，其九旬母親於晚上9時許便上床睡覺，他正在使用電腦，至晚上10時許，其母突然抽筋，女傭則協助按摩，此時二人發現樓下有人聚集，探頭出窗了解，他發現樓下的示威者正向利澤樓住戶照射鐳射筆，遂勸告其母及女傭不要「八卦」。其後有警員上樓拍門，表示有人投擲鏹水，嚴先生當時正在客廳吸煙及打機，警員亦有入內察看其廚房的窗戶。嚴先生發現網上有消息指明，其單位正是涉案單位，坦言感到無奈及不公平，「點解唔懷疑上一層下一層？仲話要嚟同我中秋快樂，咁點算呀？」他指今晚考慮到胞兄或胞姐家吃中秋團年飯，盼警方能盡快破案，還他們一個清白。