【鴨脷洲邨掟腐液】房署查天眼片段　兩單位住戶澄清無投擲物品

香港仔鴨脷洲邨昨晚（12日）疑有人從利澤樓高處投擲腐液，濺傷七名男女。據悉，約百名街坊較早前在海怡廣場參與「大合唱」及叫口號，當活動完結徒步返回寓所時，便在利澤樓對開遭多樽不明液體濺傷，有目擊人士拍下片段，可見有人從利澤樓一單位內伸手投擲物品，網上亦有指狂徒在利澤樓18樓一單位投擲裝有腐液的玻璃樽及膠樽，記者今早到場向懷疑涉案及附近單位了解事件，住戶均否認昨晚向樓下人士投擲物品。
鴨脷洲邨利澤樓有人從單位投擲腐液濺傷人事件引起迴響，警方事後到場調查，並檢走證物。據悉，約百名街坊早前在海怡廣場參與《願榮光歸香港》大合唱，活動完結後眾人徒步返家，途經利澤樓時曾叫喊口號，有人從高處數次投擲懷疑腐液，濺傷至少七人，有人立即拍片，可見樓上再有一樽玻璃樽飛墮，同時有一隻手從十多樓一單位伸出，不排除是行兇者。
被指涉案 男戶主呼冤 盼盡快破案還其清白
此外，網上亦有流傳出，懷疑狂徒在利澤樓18樓一單位行兇，記者今早到訪了解，50多歲姓嚴的男住客表示，昨晚一家三口在家，對於被指是涉案單位，他澄清當時全屋關燈，其九旬母親於晚上9時許便上床睡覺，他正在使用電腦，至晚上10時許，其母突然抽筋，女傭則協助按摩，此時二人發現樓下有人聚集，探頭出窗了解，他發現樓下的示威者正向利澤樓住戶照射鐳射筆，遂勸告其母及女傭不要「八卦」。其後有警員上樓拍門，表示有人投擲鏹水，嚴先生當時正在客廳吸煙及打機，警員亦有入內察看其廚房的窗戶。嚴先生發現網上有消息指明，其單位正是涉案單位，坦言感到無奈及不公平，「點解唔懷疑上一層下一層？仲話要嚟同我中秋快樂，咁點算呀？」他指今晚考慮到胞兄或胞姐家吃中秋團年飯，盼警方能盡快破案，還他們一個清白。
南區區議會鴨脷洲邨選區議員林玉珍表示，警方昨晚曾上樓調查，惟有部分住戶未有應門。 （香港01記者攝）
另一間位於17樓姓黃的婆婆則表示，事發時80多歲的丈夫及自己已入睡，有警員曾經上門了解事件，由女傭應門，由於單位正開啟冷氣，她聽不到外面有聲音，其子則在警員上門後才回家。
社區主任：網傳涉案單位女住戶任民主黨義工多年
該區民主黨社區主任陳堡明今早在現場向街坊派發單張，指昨晚約10時半在利澤樓有人投擲三樽懷疑鏹水，造成七人受傷，包括至少兩名中學生，當中五人送院，「受害人參加完海怡廣場唱歌活動，行到呢度嗰陣已經冇唱，但仍然受襲，之後佢哋走到有瓦遮頭嘅位置，但繼續有人掟（腐液），係有目的、追住佢哋掟」。他指事發後立即趕到現場，發現已有救護員到場，他協助聯絡涉事部門，包括房署當區經理，要求協助處理事件，經理亦主動向警方提供升降機天眼片段及相關的閉路電視片段，惟鏡頭並拍攝不到事發位置，警方亦派員在擲下來的物品上蒐集指紋。此外，陳形容鴨脷洲邨的高空擲物問題嚴重，數月前曾有人在單位外「掟刀」，他又指網傳涉案單位的一名女住戶，在該區擔任民主黨義工長達30年，盼警方能盡早緝兇，亦呼籲大眾不要「殺錯良民」。
房署助報案 警翻查天眼片段
南區區議會鴨脷洲邨選區議員林玉珍表示，經了解後得悉昨晚有人士在上址聚集，突然有人從利澤樓高處投擲腐液，令多人受傷，需送院治理，她形容高空擲物非常危險，對事件感到非常憤怒，並強烈譴責兇徒行為。林指昨晚警方曾在利澤樓十樓以上單位調查，惟部分住戶沒有應門，警方其後翻查相關的閉路電視片段，初步發現拍攝不到投擲附近位置，鑑證科人員則檢走相關物品蒐證。林玉珍指區內有高空擲物黑點，曾向房署提出在利福樓低層安裝閉路電視鏡頭，並指在6月28日的屋邨諮詢委員會上，獲回覆於本月底新增兩部閉路電視鏡頭，「係由下面射上去，唔係上面影落嚟」，惟昨晚便發生投擲腐液事件。
房屋署回覆查詢時表示，昨晚曾接獲利澤樓懷疑有人投擲不明液體的通知，並協助報案，會全力協助警方調查。