【逃犯條例】新城市廣場大合唱　一對男女持長刀及棍恐嚇在場人士

男子手持類似鐵通的長棍指嚇在場人士，然後驅車離去。(網上片段截圖)

本港各區於周日(15日)爆發多宗衝突事件，有人受傷、多人被拘捕。而沙田新城市廣場，周日深夜亦險爆流血衝突。晚上10時許，一批沙田街坊，聚集在新城市廣場範圍詠唱歌曲。據知，有一名中年女子，疑用電話拍攝在場人士的大頭相，被拍攝的人士不滿，因而爆發口角。有商場保安人員到場調停事件，並邀請該名女子離開商場，護送她到地面的士站。

有街坊隨後將一條片段放上網。該片段開始時，該名女子已手持一把類似牛肉刀的長刀，而一名相信是其男伴的中年男子，則手持一支疑鐵通的長棍，在指罵及恐嚇在場人士。雙方爆發激烈口角，粗口橫飛，期間男子向拍片者稱「影乜X嘢呀?」，並用棍指向鏡頭。

據知，在場有人立即取出行山杖戒備，並跑前保護拍片者，持刀棍男女未有上前；另有在場人士隨即用強光電筒等照向該對男女，企圖阻止兩人向拍片者施襲。該對男女最終未有動粗，向馬路方向行去。期間可見上址馬路右線，停了一輛寶馬旅行車，由於左線已經泊滿車，故上址街道完全阻塞，尾隨的巴士及私家車等均未能通過。該對男女隨後手持刀棍返回車上，「踩大油」絕塵而去。