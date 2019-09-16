【9.15衝突】北角商戶反應兩極　海味店老闆見慣福建人醉酒鬧事

「我哋落晒閘，唔知呀。梗係擔心啦，邊度做到生意啫？落晒閘點做？」周日北角爆發衝突時，糖水舖員工與數名客人困在舖內，店主麥小姐憂心忡忡，既擔心員工安全，又憂慮生意。經營在英皇道海味店30多年的張先生卻淡定，對福建人鬧事司空見慣，直言：「（福建人）要威要盛呀咁，係咁㗎啦，啲福建人係咁。」

警方深夜在英皇道施放催淚彈，早上市面回復平靜。（香港01記者攝）

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港島周日多處爆發衝突，有示威者前往炮台山「打福建人」，先在炮台山港鐵站群毆，雙方一路打鬥至北角。深夜警方在英皇道施放催淚彈清場。今早（16日）北角市面回復平靜，北角道糖水店老闆娘麥小姐仍然猶有餘悸，昨日她的伙記與數名客人被困舖內，擔心人身安全不敢外出。

昨晚8時許店外人群聚集，其員工對衝突感到恐慌。「我哋落晒閘，梗係擔心啦，邊度做到生意啫？落晒閘點做？」過去北角多次爆發衝突，麥小姐表示已因此拉閘4次，作為生意人不贊成示威，稱已因此失一半生意額，「客人不敢出街，沒有遊客。」她表示自己不是福建人，不了解福建人行為。

福建佬飲醉酒，自己內訌，自己喺度撩交嗌呀，要威要盛呀咁。係咁咖啦，啲福建人係咁。 英皇道海味店東主