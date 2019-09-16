【9.15衝突】持刀棍兇新城市群眾　夫婦涉藏有攻擊性武器被捕

沙田新城市廣場昨晚(15日)有大批市民聚集唱歌，一男一女疑用手機拍攝唱歌人士，雙方爆發口角，該名男女離開商場後各持水喉通和利刀指嚇市民，整個過程被人拍下。今午約12時，夫婦居住的梨木樹邨楊樹樓單位大門被潑黑油，警方經初步調查，案件列刑事毀壞。稍後警方亦以涉嫌「藏有攻擊性武器」將夫婦拘捕，現正被扣留調查。

警方晚上表示，留意到一段於互聯網流傳的片段，該片段顯示一名男子及一名女子與人爭執，期間該兩名男女分別手持懷疑鐵枝及懷疑刀揮舞。案件交由沙田警區刑事調查隊第五隊跟進。

人員經調查後，今日（九月十六日）於荃灣區拘捕一名四十六歲姓黎男子及一名四十九歲姓陳女子，涉嫌「藏有攻擊性武器」，並搜查一住宅單位，被捕人現正被扣留調查。

事發昨（15日）晚10時許，一批沙田街坊，聚集在新城市廣場範圍詠唱歌曲。據知，有一名中年女子，疑用電話拍攝在場人士的大頭相，被拍攝的人士不滿，因而爆發口角。有商場保安人員到場調停事件，並邀請該名女子離開商場，護送她到地面的士站。

有街坊隨後將一條片段放上網。該片段開始時，該名女子已手持一把類似牛肉刀的長刀，而一名相信是其男伴的中年男子，則手持一支疑鐵通的長棍，在指罵及恐嚇在場人士。雙方爆發激烈口角，粗口橫飛，期間男子向拍片者稱「影乜X嘢呀?」，並用棍指向鏡頭。

該名夫婦被「起底」，今日中午住所被人淋黑油。（蔡正邦攝）

該對男女迅即被網民「起底」，其車牌、身份證號碼及地址等資料被公開。中午12時許，姓陳49歲女子報案指荃灣梨木樹邨楊樹樓住所被淋黑油，警方將案件列作刑事毀壞案。她向記者表示，昨日她經羅湖回港，在沙田站連城廣場等待姓黎46歲丈夫，其間她在講電話，被參與大合唱的示威者指她影大頭相，要求檢查其手機，陳拒絕，被示威者包圍。她由新城市廣場職員護送至電梯，而示威者已在地下電梯口等候。陳聲稱示威者向她與其丈夫施襲，她與丈夫檢起地上、被示威者遺下的武器自衛。