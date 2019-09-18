【港鐵出軌】東鐵綫紅磡站僅單月台提供服務　暫維持7分鐘一班車

【清晨6時25分更新】港鐵表示，以下班次可行駛， 其他班次取消。

*北行/廣州東

Z806 0924/1123

Z812 1223/1417

Z816 1311/1508 Ktt

*南行/往紅磡

Z811 0930/1128

Z817 1538/1734 Ktt

Z805 1933/2133

【清晨6時10更新】港鐵宣佈，經過復修工作，東鐵線紅磡站今天可使用一個月台服務。東鐵綫紅磡站至羅湖站維持7分鐘一班車；旺角東站至羅湖站維持三分半鐘一班車；大埔墟站至落馬洲站維持12分鐘一班車。如要由紅磡前往落馬洲的乘客，需要在大埔墟或其後車站，轉乘以落馬洲為終點站的列車。

【凌晨5時10分更新】港鐵表示，東鐵綫紅磡站附近的復修工作仍在進行中，紅磡站至旺角東站服務暫停；旺角東站至羅湖站維持三分半鐘一班，大埔墟站至落馬洲站維持12分鐘一班。港鐵會提供免費接駁巴士，來往大圍站和鑽石山站。

繼今年三月港鐵測試新信號系統時，發生兩列車相撞意外後，港鐵再次發生嚴重事故，一列12卡東鐵列車，駛入紅磡站期間突然出軌，列車更斷成兩段，事件造成8人受傷。機電工程署署長薛永恒指，會「全速，獨立、全面、深入調查」，機電署人員已即時到場取第一手資料，希望全速調查，查找真相。

事故原因眾說紛紜，對於流傳意外因有人扔外物所致，薛永恒表示不排除任何可能性。工聯會屬下的港鐵工會聯合會指，據他們了解事發的路軌範圍沒有外來物件。港鐵指初步發現路軌上有裂痕，有工程師稱，裂痕及道岔口的鎖斷開，或會造成意外；另有工程師認為，俗稱「波口」的轉轍器故障亦會釀成出軌事故。

工程人員移走涉事車卡。(林振華攝)

昨日(17日)上午8時32分，東鐵綫往紅磡方向行駛的12卡列車駛入一號月台，在自動列車運作下，車速減慢至每小時約30公里，其間有乘客聞怪聲傳出，列車開始左搖右擺。首三個車卡已入站，惟第四、五、六的三個車卡突然出軌，列車在第四、五車卡接駁位斷成兩截，車尾六卡列車則仍在路軌上。事故發生後，多人報警求助，大批乘客自行離開車廂。

約400乘客疏散 八人受傷

事件中約400名乘客被疏散，當中八人受傷，年齡介乎24至58歲，分別頸、肩不適，以及手部擦損，車廂等地找不到傷者。五人清醒被送往伊利沙伯醫院治理，一人自行求醫，兩人拒絕送院。港鐵主席歐陽伯權、公司事務總監蘇家碧及行政總裁金澤培曾到醫院探望傷者，亦有港鐵職員送上果籃。歐陽伯權指他探望的一名傷者頸部受傷，情況穩定，他對乘客致歉。



事故後約一小時完成疏散

港鐵表示，上午8時半發生事故時，站內同事在5分鐘已到現場，首先協助首四卡車經月台離開，而另外八卡車已離開路軌，需要進行列車進入軌道的疏散，需要員工作指引，比較需要較多時間，大約9時43分完成疏散及進行出清工作，確保路軌上沒有任何乘客，容許工程人員進行工作。

所有車卡在意外後17小時後移走

港鐵安排200多名職員、兩輛重型吊臂車到場移正出軌列車，同時向消防處尋求協助。重型吊臂車使用兩條繩索勾在出軌車卡後吊起，慢慢調整其方向，工程人員亦檢查出軌車卡、車旁設施，以及將軌上軌旁設施，以便安全地將車卡放回軌上。而仍在路軌上的尾六卡經檢查過後，已向九龍塘方向駛離。下午4時，出軌第四車卡被移正；晚上8時，第五車卡亦被扶正，而第六車卡的扶正工作緊接進行。港鐵車務工程總管李家潤表示，工程人員面對三個挑戰，包括偏離位置與路軌有距離、現場高壓天線多，要在不影響周邊設施下復修，以及要保障職員安全。

直至今日(18日)凌晨1時許，即意外後約17小時，所有車卡終被移離路軌，正程人員隨即展開修復路軌等工作。

港鐵循外物、列車、路軌調查 O記到場

行政長官林鄭月娥在Facebook上表示鐵路安全是頭等大事，已要求相關部門及港鐵全面調查事故，並向傷者表示慰問。

機電工程署署長薛永恒形容意外非常嚴重，強調政府非常重視，會「全速，獨立、全面、深入調查」，機電署已即時到場取第一手資料，希望全速調查，查找真相。對於流傳意外因人扔外物所致，薛永恒表示不排除任何可能性，會全面深入調查，不論是因外物影響或訊號系統，均會在無任何前設條件下調查。他指出，鐵路運作屬精密組件，任何大小的外物都可能造成影響，現時不會揣測有沒有外物或外物的大小，強調「我哋唔會放棄求證，確認成因。」

他稱對調查時間未有完整估算，預計未來三至六個月完成相關調查，過程不可太快做定論，需要反覆求證。至於有指路軌有裂紋，他確認路軌有一條裂紋，由頭到底約1-2毫米，但裂紋是意外結果還是原因仍存疑。他又指鐵路系統昨沒有訊號測試。

警方三合會罪案及調查科(俗稱「O記」)高級警司李桂華曾到紅磡站了解事件，案件目前列作「出軌」處理。

港鐵發生路軌共三處裂縫 最闊30毫米

港鐵車務總監劉天成則表示，路軌出軌一般有三個主要原因，但與今次是否有關仍需調查，包括一、有外物，二、路軌有缺損，三、行駛期間不當，他們會循此三個方向調查。對於是否布外物導致事故，劉指要待車卡吊離及駛離有關路面後，才可以確定有無外物。

他提到，涉事路軌近日已進行目檢，事故後人員搜證時，發現路軌上有三處裂縫，包括﹕第六及七車卡之間的路軌有一處30毫米裂縫，第七、八車卡間路軌有約一毫米裂縫，以及第九車卡的路軌亦有30毫米裂痕，正調查路軌損傷事故的成因，抑或是事故的碰撞所致。他續指，在車卡移離軌道後會進行搜證，完成搜證後會任何有損傷的物件作完全復修，並朝著周三（18日）恢復服務為目標。



邀海外聘專家加入調查委員會

港鐵行政總裁金澤培表示，公司會成立包括海外聘專家的調查委員會，深入調查今次事故的成因及提出改善建議 。 調查委員會會檢視所有有可能的成因，包括外來障礙物、 與路軌或列車相關的問題等。他承諾會檢討事故的處理及找出有何需要改善的地方。

港鐵主席歐陽伯權在記者會上承認，訊號系統故障事件及今次事故一定會令港人對港鐵有負面影響，故要求管理階層最快查出真相，如同上次訊號系統一樣，知道事件的原因，向港人匯報報告，讓市民知道安全是港鐵的首要項目。他對今次事件表示非常抱歉，希望大家提供時間予管理層，讓內部及海外專家一同分析事件成因。



工會：未發現路軌有外來物 工程師：料與鋼軌裂痕、道岔口鎖斷開有關

港鐵工會聯合會指，據他們了解事發的路軌範圍沒有外來物件。

曾任港鐵信號系統經理、鐵路信號工程師學香港分會副會長工程師張年生表示，看過相關相片及資料後，認為外來物導致列車出軌機會較微。他解釋，倘有鐵枝或樹枝等異物扔入路軌，第一卡列車經過時已經會出軌。張年生又指，現時有三個鋼軌位置分別有兩處30毫米的裂紋以及一處呈現約1毫米的裂痕，且出現裂痕的位置均在列車脫軌附近，亦與岔口相近，故相信出軌原因與鋼軌有裂痕及道岔口的鎖斷開有關。

另有工程師認為，路軌裂紋與列車出軌事故未必有直接關係，懷疑事件與俗稱「波口」的路軌轉轍器故障有關。