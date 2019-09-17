【港鐵出軌】紅磡站將通宵維修檢查　未有公布恢復服務安排

今日（17日）上午8時30分，一列往紅磡方向的東鐵線列車，在進入紅磡站一號月台期間發生事故；列車其中三卡偏離路軌，以及第四和第五卡分開。港鐵表示，職員及消防處人員疏散列車上約500名乘客，並引領他們抵達紅磡站月台。事件導致8人受傷、5人送院；列車最少分為兩截，車卡之間明顯損毀，同時有車門甩脫。今日來往旺角東站及紅磡站的東鐵線列車服務暫停。 港鐵於晚上9時許發出新聞稿，向受傷的乘客致以深切慰問，並向受事故影響的乘客致歉。港鐵又表示，將成立調查委員會，全面調查是次事故及找出需要改進的地方。港鐵指，維修人員將進行通宵維修及檢查工作，未有公布恢復服務的時間，提醒乘客留意最新車務資訊。

列車其中三卡偏離路軌，以及第四和第五卡分開。（黃偉民攝）

300工程人員緊急復修

港鐵稱，今天派出超過300名車務工程人員及承辦商員工進行復修工作。公司在疏散乘客後即時安排人員於現場搜證，然後進行緊急復修，並使用兩輛重型起重機將出軌的車卡吊起及放回路軌上。維修人員在確保安全下進行復修工作，避免損壞現場的架空電纜。

今早出事後，來往旺角東站及紅磡站的東鐵線列車服務暫停。恢復東鐵線服務方面，港鐵未有公布確切時間。港鐵指，維修人員仍在進行復修工作，復修工作完成後，維修人員會通宵檢查路軌及相關設備。在列車服務恢復前，亦會進行安全檢查。港鐵會在明天（18日）早上透過MTR Mobile手機應用程式、港鐵網頁及傳媒提供最新的車務資訊。

港鐵職員到場搶修列車。（盧銘翊攝）

邀海外聘專家加入調查委員會

港鐵行政總裁金澤培表示，公司會成立包括海外聘專家的調查委員會，深入調查今次事故的成因及提出改善建議 。 調查委員會會檢視所有有可能的成因，包括外來障礙物、 與路軌或列車相關的問題等。他承諾會檢討事故的處理及找出有何需要改善的地方。

港鐵指，在事故中，八名乘客報稱身體不適，當中有五名乘客因頸部疼痛及擦傷等而需要送院治理。港鐵公司主席歐陽伯權及港鐵公司行政總裁金澤培今天下午到事故現場視察後前往醫院探望受傷乘客。歐陽伯權表示，董事局非常關注是次事故，對於有乘客於事故中受傷感到痛心。