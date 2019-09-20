【逃犯條例】元朗信義中學便服日「反黑」　學生穿黑衫指校方苛刻

反修例事件後，黑衣成為校園禁忌？基督教香港信義會元朗信義中學學生日前接獲校方廣播通知，指學生於今（20日）的便服日期間，不可穿著全黑套裝，違規者將通知家長將學生接走。今早七時，校園外陸續有穿著便服的學生上學，亦有學生穿著全黑衣物，在校門外集合，準時8時05分齊步走進校園。

有穿著黑衣的學生在校外集合，一同走進校園。（黃偉民攝） 據報，早前有元朗信義中學學生在社交媒體上聲稱，自己將會在便服日穿著全黑衣物上學。有家長獲悉事件後，致電校方反映意見，校方亦隨即在校內廣播，指便服日期間，同學只可以選擇黑衣或黑褲其一，並禁止佩戴黑色口罩，否則將會通知家長將違規者接走。有同學指出，學校從來沒有不可穿黑衣褲上學的規例，今次在未有徵詢同學的意見下禁令，做法苛刻。

現場所見，大部分穿著黑色衣物的學生均為高中學生，偶有同學未有理會校方要求，繼續佩戴黑口罩上學。「個個人都有自由揀自己著咩衫，如果驚涉及言論，綠色、藍色衫都唔應該著，而唔單單係黑色唔應該著。」有不願具名的高中同學表示，校方的做法有問題，同學之間亦有就事件討論。受訪期間，有老師及校內牧師在校門守候，並以保護學生為由，召集屋邨保安驅趕傳媒。

校方以負責人不在港為由，對事件暫未有回應。

校方日前廣播指出，應家長要求，學生在便服日不可戴黑色口罩，黑衣黑褲只可擇其一。（黃偉民攝）