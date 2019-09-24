【荃灣浮屍】青年涉電騙案缺席聆訊　留兩遺書浮屍荃灣

今早（24日）10時47分，警方接報指於荃灣永順街51號海濱位置，發現一名男子於海面飄浮，消防員到場後將男子救起，並證實他已身亡，死者為一名28歲姓郭男子。警方其後檢獲死者遺書，經初步調查，相信事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定，案件列作屍體發現案調查。

網民得悉事件起疑，猜測死者「被自殺」，約有20多名街坊到場了解事件。死者家屬及後亦到場，着現場人士停止拍攝，尊重死者，指他不是「被自殺」。網民發起「荃灣西海皮獻白花」行動，今晚到現場進行拜祭。

消息指，死者家住葵芳邨，他涉及2017年或以前發生的20多宗假扮官員電話騙案，當中負責「收錢」角色，原定今日到灣仔區域法院應訊。他昨晚與女友約定今日在法院相見，惟女友接獲其Whatsapp訊息「好好生活」，又久候未見其蹤影，於是報警。死者在葵芳住所留下兩封遺書，分別給家人及女友。

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逾百市民晚上到荃灣西海傍獻花。 晚上7時許，有市民到荃灣西海傍路祭，點蠟燭及獻花。

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醫院管理局精神健康專線：24667350

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