【包圍沙田站】兩未成年青年被捕　 17歲女涉襲警、非法集結

昨(25日) 港鐵大圍與沙田站有休班警員和港鐵便衣職員捉「跳閘」，便衣職員被指打人，引發警民衝突。逾百名市民不滿，包圍沙田站控制室，防暴警九時許清場。一名16歲男子涉「非法集結」被捕，另一名17歲女子涉「非法集結」及「襲警」被捕，兩人現正被扣留調查。

市民於大圍站聚集。（網上圖片） 大圍站休班警捉跳閘 青年受傷市民包圍聲討 晚上6時許，大圍站發生警民衝突。一名青年疑因跳閘，被一名中年休班警員制服在地，青年受傷，大批市民不滿，逐包圍該名休班警員，其後多名警員增援，將青年及休班警員帶入控制室。

逾百名市民包圍沙田站控制室。（資料圖片／羅君豪攝） 沙田站市民包圍控制室 質疑附例特檢隊打青年 至晚上7時許，兩名港鐵附例特檢隊便衣職員，沙田站內捉跳閘人士，其間疑有人動手並按住制服一名青年，引起市民不滿，兩名職員到車站控制室暫避，年輕男子不適送院。逾百名市民包圍控制室，要求港鐵交代職員為何可以打香港人，並要求港鐵交出兩名職員全名。晚上9時許，大批防暴警員進入沙田站作出驅散，制服最少一男一女，並上警車帶走，

警方表示，昨（25日）晚上約6時40分，一名休班男警務人員在大圍站發現一名男子沒有使用閘機出閘，遂表明身份及上前截查，該名男子企圖逃去，並懷疑以身體碰撞男警員。其後有多人包圍警員，其中兩名男子以手襲擊警員。案件列「襲警」，暫未有人被捕。男警務人員手腳受傷，清醒被送往威爾斯親王醫院治理。

警方續指，於晚上約9時30分，有人在鐵路警區沙田站聚集。人員接報到場，拘捕兩名分別16歲姓嚴男子及17歲姓孫女子，涉嫌「非法集結」，其間該名被捕女子懷疑情緒激動，襲擊一名女警務人員，她同時涉嫌「襲警」被捕。被捕男女現正被扣留調查。