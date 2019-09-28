【9.28五周年】水炮車裝甲車駐中聯辦及政總　水馬外加設鐵網圍欄

臨近十一國慶，民陣及網民相繼發起連場示威集會，向特區政府及中央政府抗議。而民陣將於今晚7時在添馬公園舉行雨傘運動五周年集會。警方因應連場大型公眾活動，近日已加強部署。今早記者發現三輛水炮車全數出動，兩輛水炮車、兩輛「銳武」裝甲車到中聯辦戒備，另外一輛水炮車及一輛裝甲車則進駐政府總部，而政總外圍亦已加設一道約三米高的鐵絲網圍欄。

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三輛水炮車出動 分駐政府總部及中聯辦

國慶前夕，警方為應對大型公眾活動，今日出動三輛水炮車分別進駐政府總部及中聯辦，加強戒備。今早記者發現一輛2號水炮車進駐政府總部西翼入口前，旁邊亦停泊着多輛警車。而政府總部與解放軍總部中間的添華道亦有一輛「銳武」裝甲車泊在路旁，惟記者視察期間，未見有大批警員巡邏。過去三個多月，示威衝穾不斷，示威者多番衝擊政府總部，添華道一帶外圍早已架設兩米高巨型水馬陣加強保安，但記者今日發現政總近夏愨道方向，警察於巨型水馬陣外再加設一重約三米高的鐵絲網圍欄。而1號及3號水炮車及兩架「銳武」裝甲車亦在西環中聯辦外戒備。

政總近夏愨道方向，巨型水馬陣外再加設一重約三米高的鐵絲網圍欄。 （黃偉民攝）

動員三千警力 將需連續5日上班

據了解，警方於本月28日至10月2日的部署，警員將需要連續5日上班，尤其於28及29日已知將有大型公眾活動，而於9月30日至10月2日警員有機會需要連續36小時執勤，當中包括6小時休息及一至兩次1小時的小休，但如有警員有特別需要，亦可酌情安排放假。據悉此次安排亦非近月警員較長工時，於反修例運動中有警員曾需要運續40多個小時上班。

俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車，首次離開粉嶺機動部隊基地出動前往港島戒備為8月18日集會。至於首次使用則為8月25日「荃葵青遊行集會」，當時兩輛水炮車在「銳武」裝甲車及大批防暴護送下，長驅直進楊屋道與大河道交界，而水炮車第一擊，是往路障射水，惟水馬未有倒下。當日水炮車出動一個小時內至少發射過兩次水炮。及後831水炮車亦再次出動，並向示威者發射藍色顏色水。