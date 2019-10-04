【禁蒙面法示威．直播】入夜黃大仙荃灣金鐘灣仔堵路　屯門爆玻璃

特首林鄭月娥公布林鄭宣布引用《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙面規例》，周六（10月5日）早上零時零分生效。在新規例下，任何人身處受規管的公眾集會或公眾遊行，或非法集結（包括暴動）或未經批准的集結時，使用可能隱藏身份的蒙面物品，即屬犯罪。網民發起中環反緊急法遊行，由遮打花園遊行至ifc國際金融中心，傍晚演變成築路障堵路及放火，示威者其後沿夏慤道及告士打道向銅鑼灣方向走去。各區亦發生示威事件，太古、荃灣、黃大仙、沙田、屯門、將軍澳等區皆有示威者四處破壞及堵路。

【2028】兼大仙﹕示威者已佔據龍翔道部分行車線。

【2027】荃灣﹕中國銀行櫃員機中心被縱火焚燒。

【2021】將軍澳﹕將軍澳中心美中鴨子被打破店面玻璃，桌子亦被打翻。

【2020】中環﹕仍在中環停留的示威者表示前往銅鑼灣。

【2020】屯門﹕屯門大會堂玻璃幕門全爆，每爆一塊玻璃，現場人士發出歡呼聲。現場約有300人。

【2019】荃灣﹕示威者破壞荃新天地及掟磚。兩分鐘後，示威者以垃圾桶縱火燒中國銀行。

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【2015】太古﹕示威者開始走出英皇道，並以雜物堵路。

【2013】屯門﹕示威者破壞屯門大會堂。

【2011】黃大仙﹕龍翔路有示威者嘗試堵路失敗，防暴警出動，與示威者隔街對峙。

【2004】將軍澳﹕ 有黑衣人破壞Popcorn 內Starbucks，又用油漆噴上「黑心美心」等字眼。十分鐘後，有人打破將軍澳中心元氣店面，店舖內綠茶粉散滿一地。

【2003】沙田﹕示威者在沙田站內大肆破壞。沙田好運中心元氣被毀，玻璃門碎裂，商場響起警報。

【2002】灣仔﹕由中環前往銅鑼灣的人潮已到灣仔告士打道近警總對開，有示威者在路中石壆面向警總設傘陣。有防暴警在高位戒備，部分防暴警步出警署設盾陣。

各區堵路﹕

【2001】屯門﹕屯門政府合署被破壞。

【2000】太古城﹕有黑衣人叫聚集的市民一齊出去，前往其他地方聚集。

【1955】尖沙咀﹕《幻彩詠香江》將開始，有示威者在海傍聚集，並亮起手機燈唱歌。

【1955】沙田﹕示威者在沙田政府合署塗鴉，並在排頭街縱火，現場傳出膠味。示威者闖入沙田區康樂事務辦事處大肆破壞。

【1953】將軍澳﹕將軍澳Popcorn商場九成商舖提早關門，有大量市民戴上口罩，合唱「呀，死黑警」。

各區破壞情況﹕

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【1953】觀塘﹕觀塘站及裕民坊一帶有示威者聚集，港鐵宣布關站。

【1949】金鐘﹕示威者表示轉往銅鑼灣，人潮向銅鑼灣方向前進。現時示威者已過了演藝學院。

【1942】太古城﹕太古城中心有數百市民聚集，高呼「香港人反抗」等口號。有太古城中心職員指，商場會照正常時間營業，即直至晚上12時才關門，到時職員會叫仍留在商場的人離開，「希望大家合作」，被問到不合作會否報警，職員指假設性問題不會回答。

【1940】荃灣﹕沙咀道球場內約一百名市民坐在中央並高叫口號，另有蒙面黑衣人正在踢足球。

太古城叫口號，荃灣關商場﹕

太古城叫口號，荃灣關商場﹕

【1940】太古﹕大批示威者在太古城中心商場聚集及唱歌。

【1940】金鐘﹕黃之鋒、李卓人及區諾軒在政總現場。

【1934】屯門﹕屯門大會堂對出約有百餘名市民聚集，大部分戴上口罩。現場人士的口號由三個月來的「香港人！加油」，變成「香港人！反抗」。

【1928】金鐘﹕示威者向政總戒備的防暴警叫囂。

【1920】金鐘﹕示威者已走至解放軍軍營，大批示威者走上夏慤道天橋。

【1917】荃灣﹕荃灣球場有廿個左右口罩人聚集。荃新天地關閉。

示威者進軍金鐘﹕

【1920】金鐘﹕示威者已走至解放軍軍營，大批示威者走上夏慤道天橋。

【1915】中環﹕示威者一直向金鐘方向行走，現時已到遮打，中環人潮開始減少。

【1907】中環﹕香港中華總商會外有示威者點火燒雜物，現場冒出大量濃煙。另外，旁邊的美心快餐廳門外同樣有示威者縱火。消防其後到場了解。

【1903】中環﹕示威者以硬物破壞美心快餐廳的玻璃。

【1858】警方表示，有大批示威者用雜物設路障佔據港島多條主要幹道，包括畢打街、德輔道中、民耀街及民祥街等，造成交通嚴重阻塞，有示威者更焚毀國旗。警方警告示威者立刻停止違法行為及離開。警方呼籲駕駛者避免前往該區，並留意最新交通情況。

中環香港中華總商會及美心被示威者破壞﹕

【1846】中環﹕示威者破壞環球大廈鐵閘開關並打開鐵閘。

【1840】旺角﹕「紫荊之殤」合奏團一行約50人，沿彌敦道高呼口號後和平散去。

【1838】中環﹕示威者在干諾道中近中保集團大廈對開以竹枝、雪糕筒設路障，現在有人大叫﹕「返金鐘」，示威者陸續後退。

【1822】中環﹕多輛警車到達IFC對開位置，示威者仍然佔據路面並用路障堵路。多名身穿校服裙的女學生走過人群，現場傳出拍掌聲，她們在人群中心舉起標語表達意見。

中環示威者穿上公仔衫表達對《反蒙面法》的不滿﹕

【1814】有關港鐵列車服務安排。港鐵表示，由於預計有公眾活動進行，港鐵會因應實際情況實施客流管理措施或作出車務調動，包括關閉車站出入口、列車不停車站，或關閉車站等。基於安全考慮，上述安排可能會隨時實施而未能預早通知。現時，九龍塘站月台水泄不通。

有關最新的車務安排，乘客請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及電台和電視台發放的資訊。請乘客預早計劃行程。

【1813】中環﹕示威者包圍干諾道中吉野家，以硬物拆毀門外的廣告框及以噴漆在鐵閘上寫字。其後更打開鐵閘，有示威者進入店舖內，但沒有破壞店內設備，離開時更順手關上玻璃門。環球大廈對出的德輔道中東西行線亦被堵路，有八架在馬路上的巴士被迫暫停服務，並要折返，現場有身穿螢光衣的城巴職員在現場指揮協助巴士駛走。

【1813】旺角﹕朗豪坊商場內廣播，晚上六時半將會關閉。因應旺角朗豪坊商場宣布晚上六時半關閉，大批市民從商場陸續離開。

【1805】中環﹕示威者佔用干諾道中西行線近環球中心對開。現時東行車輛不能夠經迴旋處駛出，有巴士、私家車及的士被迫滯留。

示威者佔用干諾道中西行線近環球中心對開。(陳浩然攝)

【1803】沙田﹕新城市廣場內部分燈關掉，在場人士舉起手機燈。商場播放廣播，指所有商鋪已暫停營業，呼籲在場人士離開。

【1800】中環﹕中環站內多間商鋪已落閘，大堂亦廣播車站正實施人潮管理，呼籲站內乘客按職員指示。

【1755】旺角﹕「紫荊之殤」合奏團離開朗豪坊，沿彌敦道高呼「香港人反抗」、「蒙面無罪、立法可恥」。彌敦道中國銀行、六福珠寶、周大福、小米商店等多個店鋪落閘。

【1756】中環﹕消防員到場以滅火筒救熄慶國慶橫額的火勢。消防車其後亦到場。

中環示威者放火燒賀國慶橫額 及路障﹕

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【1745】旺角﹕「紫荊之殤」合奏團到朗豪坊演奏《願榮光歸香港》、《問誰未發聲》，高呼「香港警察、知法犯法」「六大訴求、缺一不可」。朗豪坊內有部分商場落閘，商場職員指未收到通知需提早關閉商場；又指正了解情況。

【1750】中環﹕示威者將雜物放在慶國慶橫額上一同燃燒。另外，干諾道中東行線的路障亦起火。

【1745】中環﹕有示威者走上行人天橋上蓋，並拆走慶國慶橫額，現場傳出一陣歡呼。有大批市民堵塞畢打街對出的干諾道中東西行車線，令西行車輛需往金鐘方向折返；環球大廈及交易廣場對出的干諾道中迴旋處行車則未有受阻，東行線車輛則經此駛出中環。

【1730】沙田﹕現場目測所見，逾300人聚集於沙田新城市廣場，不時高呼口號及唱歌，群眾亦曾高呼「我要戴口罩」、「香港人反抗」等口號。有人於商場貼上標語「蒙面法已通過」，部分商鋪提早結束營業。在場亦有市民派發口罩，呼籲大家戴上，以示對《禁蒙面法》的不滿。

有市民分享時指出，港人應擔心自《禁蒙面法》先例一開，政府可引緊急法立不同法例。他勸勉，港人未來需盡力參與每一次運動，展現團結精神。

傍晚時份，多區示威者聚集情況﹕

【1738】元朗﹕元朗YOHO有逾百示威者聚集，商場指今晚6時會關門、熄冷氣及燈。

【1734】尖沙咀﹕尖沙咀警署對面美麗華商場有店舖落閘。

【1710】旺角﹕ 「紫荊之殤」合奏團到商場地下、港鐵旺角東站外演奏《願榮光歸香港》、《問誰還未發聲》，並展示「五大訴求、缺一不可」「香港人加油」標語，並高呼「香港人加油」。「紫荊之殤」其後轉往朗豪坊，並指朗豪坊是最後一站，不會前往其他地方。

【1710】中環﹕有示威者燃燒一支有諷刺意味的紅色旗幟。

【1700】中環﹕國際金融中心商場發出廣播，因應中環及附近公眾活動，為保障顧客、職員及商戶安全，商場將於下午6時暫停營業，呼籲現場人士在附近出口離開。

【1653】沙田﹕數百人在新城市廣場中庭聚集，大叫口號及唱歌。

【1645】旺角﹕新世紀廣場的元氣壽司職員表示收到商場通知指，商場將於6點關閉，惟商場服務台職員指未有收到通知，而平日商場關閉時間為10點。而商場內有約10個店鋪落閘。新世紀廣場職員表示，正了解有多少商戶落閘，因應情況或提早關閉商場。

【1650】中環﹕康樂廣場巴士總站對開，示威者築起傘陣，未知下一步行動。而政府總部外有警員巡邏，立法會煲底平靜。

【1646】九龍塘﹕堵路的示威者散去，有駕駛人士下車自行搬走雜物，窩打老道來回方向已通車。

政府推反蒙面法，多區商戶提早關門﹕

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【1630】 中環：國際金融中心商場至少15間商舖提早關門暫停營業。商場內店舖平日晚上9點關門。

【1618】 中環：有保安收起交易廣場對出四枝旗桿的旗幟。

【1614】 沙田：逾百人於聚集新城市廣場中庭，收聽政府記者會。

【1614】旺角﹕新世紀廣場內服裝店Bossini提早關門，惟未知原因，店鋪外貼出告示指店鋪今日提早於下午3時半關門。

示威者佔據九龍塘窩打老道，以雜物堵路﹕

【1634】九龍塘﹕示威者在九龍塘堵路，阻礙前往獅子山隧道的窩打老道。大部分人戴有口罩，亦有人身穿校服。

【1627】中環﹕中環的人潮走出干諾道中，眾人大叫口號，並呼籲天橋上圍觀人士加入。他們將雪糕筒放在路面阻塞交通。

【1555】中環：數輛車想離開，有人放雪糕筒在車前阻其去路，車輛只好向後駛。

【1530】金鐘﹕政府總部落閘。

【1515】中環：有人向集會人士表示凌晨蒙面法將生效，現場一度寧靜。其後有人呼籲明日下午2時銅鑼灣Sogo見，並稱﹕「記得帶面具」。

【1444】中環：九巴職員到場安排受阻巴士離開。

政府宣佈以緊急法推《禁蒙面法》，聚集人潮未散去，政總落閘﹕

防暴警在政總戒備。（蔡正邦攝）

【1443】沙田：Hugh和Simon今午參與沙田新城市廣場的口罩集會。Hugh指，政府以緊急法通過蒙面法不合理，且不會平息到反修訂風波，反而會再激起民憤。Simon表示，政府以蒙面法扼殺市民集會自由及令市民無法保護自己，「戴（口罩）又死，唔戴又死，戴就坐監，唔戴就要秋後算賬。」二人均表示，即使政府公佈蒙面法，他們亦不會放棄抗爭，因反修例風波至今已有太多人受傷、被捕，甚至死，所以只能繼續堅持，否則過去多個月的努力將付諸東流，「暴動十年都唔驚，會驚蒙面法一年？」Hugh認為，即使有蒙面法，相信出來抗爭的人數亦不會減少，因和理非亦已經進化了，已經不會再割席。Simon則批指，香港人一定有更加多有創意的方法應對，例如化妝或戴面具。



【1437】中環：德輔道中畢打街交界有人圍圈叫口號，都有人席地而坐。



【1415】中環：蒙上全面的示威者表示一場快閃行動都有大批人參與，反映香港人對禁蒙面法有「顧慮、隱憂」，他認為基本法賦予人民自由，政府卻多番用武力、法律打壓香港人。他希望政府思考清楚她帶來的是怎樣的香港，反思為何連「和理非」示威者都要蒙上面，而非譴責香港人蒙面。他相信不論和理非或勇武示威者，都不會因為禁蒙面法而退縮。

【1415】中環：集會人士返回德輔道中畢打街交界，不過集會人士明顯比早前少



【1415】防暴警在政府總部戒備。



【1409】中環：遊行隊伍行到遮打大廈時，疑與穿西裝內地人起爭執，該名內地人事後離開在遮打大廈搭上電梯。



【1407】中環：遊行人士往遮打道前進，仍有少量人留在德輔道中。

【1358】中環：在德輔道中聚集的示威者唱《肥媽有話兒》。



【1349】中環： 有救護車經過，在場人士叫開路。又有人放置垃圾於德輔道中佔路，高唱《願榮光歸香港》。



【1340】中環：德輔道中畢打街交界，有人佔路，再叫新口號「黑警除口罩」、不斷叫「反抗」。



【1339】中環：經過畢打街的大部份遊行人士都返回行人路。



【1336】中環：有遊行人士大叫「蒙面法通過咗喇」，在場人士大表驚訝。



【1335】政府宣佈特首林鄭月娥下午3時與一眾司局長於會見傳媒，消息指政府決定用緊急法立禁蒙面法。

【1335】中環：隊頭有人想往金鐘方向前進，經商討後，最後往畢打街南行。



【1333】中環：遊行隊伍高叫「蒙面無罪立法無理」、「 香港人反抗」等口號。



【1329】中環：遊行隊伍離開ifc，調頭佔據民耀街所有行車線。



【1324】中環：遊行隊伍到達香港站對出ifc橋底位置，有車輛響按支持，遊行人士拍掌歡呼。



【1320】中環：遊行隊伍到康樂廣場。



【1318】中環：交易廣場二期對開，畢打街行車隧道，車輛未能行駛。



【1314】中環：遊行人士呼籲途人加入：「有良心一齊行」



【1311】中環：遊行隊伍現正於域多利皇后街，沿途高叫「五大訴求 缺一不可」



【1307】中環：遊行人士佔用德輔道中兩條行車線。



【1305 】沙田：示威者聚集約三十分鐘後逐漸散去，有人呼籲在場人士下午2時半到沙田法院聽審，聲援被捕人士，包括中槍男學生。有市民則留守商場中庭位置張貼文宣單張，部份海報呼籲市民抵制美心集團。

中環反緊急法遊行 逾百人走出德輔道中

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遊行人士經過德輔道中畢打街交界電車路，有電車乘客的遊行人士打氣。（蔡正邦攝）

【1302】中環：遊行人士經過德輔道中畢打街交界電車路，有電車乘客向遊行人士打氣。



【1235】沙田：新城市廣場有約百多名戴口罩示威者圍繞中庭站立，數十名示威者亦圍着商場各層。商場安排多名保安在場維持秩序。約五分鐘後，有人高叫「光復香港」，隨即有大批人士回應「時代革命」，眾人不斷高呼口號，並即場歌唱《願榮光歸香港》及《肥媽有話兒》。

【1249】中環：遊行開始，部分人戴上口罩，又舉起一隻手，象徵「五大訴求」。



【1241】中環：集會人士高叫「解散警隊 刻不容緩」。



【1236】中環：過百人於遮打花園集會，大部分人帶口罩，身穿恤衫西褲，高叫「five demands no one less」等口號。

發起中環快閃遊行的金融從業員發表宣言，指自六月以來， 香港市民無間斷以不同方法和渠道阻止政府強推惡法。可惜，政府漠視民意，並剝奪市民表達訴求的權利；縱容警權過大、無視警暴；港鐵淪為政治幫兇，配合政權隨意停駛。政府作為始作俑者，理應責無旁貸停止社會撕裂。可惜，政府不斷打壓和抹黑抗爭者，深化社會矛盾，意圖淡化其施政失敗對社會造成不可挽回的傷害。他們認為香港政府有意引入緊急法，並儘快頒布禁蒙面法，無疑是藉禁蒙面法阻嚇抗爭者。他們表示「與香港人同在」，團結一致，共同對抗極權暴政，亦望市民能在逆境中保持理智，不為仇恨所支配：「力量來自團結， 團結來自信念。香港人，加油！」

沙田新城市廣場有約百多名戴口罩示威者圍繞中庭站立，數十名示威者亦圍着商場各層。有人高叫「光復香港」，隨即有大批人士回應「時代革命」，眾人不斷高呼口號。（鄧栢良攝）