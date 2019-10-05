【禁蒙面法】沙田多處遭快閃破壞　康文署、政府合署被打爆玻璃

周五（4日）行政長官林鄭月娥宣佈通過決定引用《緊急法》以訂立《禁蒙面法》，並於今（5日）起實施。消息引發各區都有大批人士聚集反對立法，有示威者於晚上7時多開始於沙田聚集，其後快閃破壞政府合署、康文署大樓、港鐵沙田站、沙田圍站、大圍站及第一城站等，而部分中資銀行、涉「撐警」言論或支持修例等店舖及被指由「福建幫」經營的優品360都大受破壞。

康文署地下位置及扶手電梯的玻璃都被打玻。（郭倩雯攝） 昨日示威者到沙田快閃破壞，而康文署及政府合署就為首要的破壞目標，康文署地下位置及扶手電梯的玻璃都被打玻，碎片散落一地。而政府合署的落地玻璃就全部碎裂，又在外牆塗上「殺人831」等字。而旁邊的ICAC辦公室就完整無缺。

（郭倩雯攝） 沙田好運中心吉野家內外面目全非，吉野家原本被圍上木板，其中兩塊木板倒下，外牆被噴上「FREE HONG KONG」等字，招牌被拆下。而店內遺下不少磚頭，部分部分餐桌亦有損毀。至於美心集團旗下的元氣壽司，外牆同樣被噴上字，包括「罷食」、「黑心美心」、「EYE4HK」等字，其大門玻璃及店內部分杯碟都被打破，地上一片凌亂。 另外，於沙田廣場的優品360就大閘就被打開，貨物被推倒，不過相鄰店鋪就未有被波及。