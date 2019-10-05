【禁蒙面法】沙田多處遭快閃破壞　康文署、政府合署被打爆玻璃

撰文：凌逸德
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周五（4日）行政長官林鄭月娥宣佈通過決定引用《緊急法》以訂立《禁蒙面法》，並於今（5日）起實施。消息引發各區都有大批人士聚集反對立法，有示威者於晚上7時多開始於沙田聚集，其後快閃破壞政府合署、康文署大樓、港鐵沙田站、沙田圍站、大圍站及第一城站等，而部分中資銀行、涉「撐警」言論或支持修例等店舖及被指由「福建幫」經營的優品360都大受破壞。
康文署地下位置及扶手電梯的玻璃都被打玻。（郭倩雯攝）
昨日示威者到沙田快閃破壞，而康文署及政府合署就為首要的破壞目標，康文署地下位置及扶手電梯的玻璃都被打玻，碎片散落一地。而政府合署的落地玻璃就全部碎裂，又在外牆塗上「殺人831」等字。而旁邊的ICAC辦公室就完整無缺。
（郭倩雯攝）
沙田好運中心吉野家內外面目全非，吉野家原本被圍上木板，其中兩塊木板倒下，外牆被噴上「FREE HONG KONG」等字，招牌被拆下。而店內遺下不少磚頭，部分部分餐桌亦有損毀。至於美心集團旗下的元氣壽司，外牆同樣被噴上字，包括「罷食」、「黑心美心」、「EYE4HK」等字，其大門玻璃及店內部分杯碟都被打破，地上一片凌亂。
另外，於沙田廣場的優品360就大閘就被打開，貨物被推倒，不過相鄰店鋪就未有被波及。
（郭倩雯攝）
建行、中銀被打爆玻璃
中國建設銀行大門玻璃被打爆，今早7時許，有工人在清理門外玻璃及封上圍板；另外一街之隔的中國銀行櫃員機就被塗上油漆，屏幕爆裂，現時櫃員機被貼上「工程進行中，暫停使用」的告示。而中銀分行外圍亦被打爆玻璃。
中旅社被縱火 今貼告示暫停營業
昨晚10時許，沙田中旅社遭投擲汽油彈縱火。今日記者重返現場，發現涉事中旅社已被圍封，門外貼出告示指「因設備受到嚴重破壞，即日起需暫停營業維修至另行通知」。