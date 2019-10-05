【禁蒙面法】中移動爆玻璃南亞漢檢走iPhone　優品360°兩女檢貨

反對逃犯修訂條例引發的風波尚未平息，特區政府昨（4日）又再引用備受爭議的《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙面規例》，結果再次激發大批示威者於全港多達14區示威。部份示威者大肆破壞港鐵車站、多間中資銀行及店舖。有商店被搗亂後，竟有街坊「趁亂打劫」在商店門口擅自拿取貨品。

網上圖片可見，一間中國移動門市被人爆玻璃，多部iPhone手機散落一地，其間有數名南亞漢檢走iPhone。（網上圖片）

政府昨午公布將透過《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙面規例》，網民隨即號召「十八區起義」，呼籲市民上街抗惡法。本港多達14區發生衝突，部份示威者大肆破壞中資店舖。網上圖片可見，一間中國移動門市被人爆玻璃，多部iPhone手機散落一地，其間有數名南亞漢檢走iPhone。

另外，深水埗長沙灣道259號一間優品360° 成為示威者的目標。據網上片段可見，優品360°大門已被打開，地下滿地玻璃碎片，店內貨架東歪西倒，貨品散落一地，一片狼藉。然而，片段拍攝到有兩名女子手持袋子，站在凌亂的貨品當中，彎身挑選地上的貨品。此時，有途經的街坊不值二人所為，隨即說道：「你哋咁都得嘅？」，亦有男子說：「嘩！當街搶喎！」形容兩名女人行為如同搶掠。

優品360°被網民指控與「福建幫」有關，故在示威中成為被包圍及貼標語的店舖，近日行動不斷升級，優品360°集團旗下多間分店更被嚴重毁壞。該集團曾發聲明表示從未曾參與任何暴力行為，並指無論主席及管理層都只是普通生意人，希望市民能夠理性表達訴求。