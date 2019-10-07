【禁蒙面法】港鐵54車站關閉　列車服務下午6時結束　直通車取消

港鐵表示，經過審視修復工作的複雜性，並與警方及相關政府部門進行風險評估後，港鐵今天(10月7日／星期一)重開39個車站，其餘54個車站關閉。港鐵指，為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，列車服務將會提早於今天下午6時結束。

荃灣綫、馬鞍山綫、迪士尼綫暫停服務。 將軍澳綫只提供來往北角站至油塘站服務。 東涌綫只提供來往香港站至青衣站服務。 其他路綫有個別車站繼續關閉，列車將不停站。服務維持約8分鐘一班。

關閉車站如下 :

觀塘綫 : 黃埔站、何文田站、旺角站、太子站 、樂富站、黃大仙站、九龍灣站、牛頭角站、觀塘站、(調景嶺站) 港島綫 : 西營盤站、上環站、金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站、天后站、炮台山站 南港島綫* : 金鐘站 將軍澳綫 : 調景嶺站、將軍澳站、坑口站、寶琳站、康城站 東涌綫 : 欣澳站)、東涌站 東鐵綫 : 大圍站、沙田站、太埔墟站、粉嶺站、上水站 西鐵綫 : 尖東站、荃灣西站、元朗站、天水圍站、屯門站 荃灣綫：暫停服務 迪士尼綫 : 暫停服務 馬鞍山綫 : 暫停服務 *免費接駁巴士來往海洋公園站至堅尼地城站

輕鐵

-六條路綫暫停，包括614, 615, 705, 706, 751，761P。 -其餘路綫維持15至16分鐘一班。 -個別車站因被嚴重破壞，列車不停有關車站。

港鐵巴士

-提供有限度服務。

機場快綫

-由頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站及機場站服務，博覽館站關閉，列車不停博覽館。 -因應機管局及政府要求，下午1時起至尾班車，提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站及博覽館站。 -九龍站市區預辦登機手續全日暫停，香港站市區預辦登機手續服務正常。

直通車

-因應保安考慮及風險評估，所有南行及北行班次取消

港鐵續稱：「確保乘客安全為首要任務，並有責任維護鐵路設施安全，因此必須在確定車站及沿綫設施在絕對安全情況下服務乘客，才會重啟相關服務。港鐵會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等。然而，假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，影響翌日的列車服務。」

(港鐵提供圖片) 此外，港鐵指，昨午(6日)約5時50分，荃灣線受沿綫突發情況影響，只提供來往葵興、茘景和美孚的列車服務，正當車務控制中心安排暫停荃灣綫列車服務期間，荃灣線一列列車離開荔景站後經特別路線往美孚站期間，未有在停車位置前按燈號停車，以時速約10公里的慢速越過該位置時觸碰到軌旁石屎躉。事件中列車車輪沒有偏離軌道。受事件影響，荃灣綫全綫列車服務即時停止。港鐵職員接報後立即趕到現場協助乘客經路軌返回荔景站，轉乘東涌綫繼續行程。消防人員稍後亦到場協助。事件中有6名乘客及2名職員報稱受傷，由車務控制中心召喚救護車送院接受治理。車務控制中心稍後將安排列車返廠檢查，有關車長亦已被暫時調離駕駛職務。港鐵指，公司對事件十分關注，正就此展開調查，並已通報政府相關部門。