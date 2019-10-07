【禁蒙面法】示威衝突釀30傷　3男嚴重留院　軍裝警病房外駐守

反修例風波持續，政府早前宣布以緊急法立《禁蒙面法》後，引發多區示威衝突。昨日有網民號召於九龍及港島舉行遊行，事件及後演變成衝突。醫管局表示，截至今（7日）早7時，共有30人受傷（17男13女），年齡13至92歲。其中3名男子情況嚴重，分別留醫瑪嘉烈醫院、東區醫院及律敦治醫院。

醫管局表示，截至今（7日）早7時，共有30人受傷（17男13女），年齡13至92歲。其中3名男子情況嚴重，分別留醫瑪嘉烈醫院、東區醫院及律敦治醫院。

其餘7男9女情況穩定，3男留醫廣華、兩男兩女留醫沙田威爾斯親王醫院、1男7女留醫東區醫院、1男則在律敦治醫院。

另外3男3女，則未知留院情況。有4男1女，經治理後已出院。



今早11時許，數名軍裝警員於瑪嘉烈醫院相關病房外駐守，入病房人士均要登記床號碼。在示威事件中受傷女子，父母到達醫院探望，家人向記者表示女兒清醒，但同學曾到醫院探望，被警方拒絕入內。

的士加速撞人群 女途人骨折司機遭圍毆

昨日示威人士沿旺角往深水埗遊行時，一輛的士突然加速撞向人群，剷上行人路撞及3人，一名女子大腿嚴重骨折，情況嚴重；另外兩人則輕傷。事件引起在場示威者不滿，示威者將的士司機拉出車廂並圍毆。女傷者其後被送往瑪嘉烈醫院搶救；涉事司機被打至頭破血流，留醫瑪嘉烈醫院治理。

昨日示威人士沿旺角往深水埗遊行時，一輛的士突然加速撞向人群。（資料圖片）

男子遭打至血流披面 倒臥地面



另外，昨日旺角遊行期間，一名中年男子被指持棍恐嚇及攻擊示威者，及後遭二度毆打至血流披面，倒臥地面；有義務救護即時替他治理，男子則表示「我唔使你哋救」，最後男子被救護車帶走治理。