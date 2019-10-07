【禁蒙面法】防暴警拳打腳踢被制服人士　街坊平台擲咖啡杯始停手

反修例風波持續，政府早前宣布以緊急法立《禁蒙面法》後，引發多區示威衝突。昨日有網民號召於九龍及港島舉行遊行，事件及後演變成衝突。有網上片段顯示，譽港灣商場對出、太子道東位置，一群防暴警員清場期間，有防暴警員於行人路邊，對一名已制服的示威者，疑至少兩度起腳踢其身體，及拳打對方；最後有平台街坊向該處擲下咖啡杯，防暴方停止其行為。
另一名警員至少兩度起腳踢向該名示威者。（網上影片截圖）
防暴警疑拳打腳踢已制伏示威者
歌手阮民安昨日於社交媒體發佈一段影片，片段顯示，事發地點相信為太子道東，當時一群示威者沿譽港灣商場對出位置逃走，數名防暴於太子道東衝出追捕黑衣示威者，及後一名示威者被防暴於行人路上制服。據影片顯示，當時約有五名身穿綠色制服、頭戴頭盔的防暴警員包圍一名黑衣男子，該名男子已遭一名防暴警按地制服，惟另一名警員疑至少兩度起腳踢向該名示威者，並用手拳打向該名示威者至少兩次，其餘三名警員則於外圍觀察；有數名於平台的街坊不停高呼「停手啊！XX」、「停手啊！」、「佢要死啦！」
街坊擲咖啡杯後 防暴始停手
其後，一名街坊向防暴警員所在位置，擲下咖啡杯，飲料散落一地，在場其他防暴警高呼「唔好掟嘢啊！」，並發現平台上面的街坊，該名出拳的防暴警員方停手，並用盾牌遮擋自己
發佈影片的阮民安又在社交媒體上表示，「有鏡頭影X住都打到咁，無咁點算？？？」
守護孩子成員元朗被踢 警稱「yellow object」
上月9.21元朗靜坐示威演變成連串衝突，有防暴警員於鳳攸北街截查青年，將他押至後巷搜查，期間「守護孩子行動」成員及陳伯等人上前了解，其後防暴警曾噴胡椒噴劑，並將一名成員及陳伯圍起帶進後巷，陳伯及後遭放行，惟該名身穿「守護孩子」背心男子在後巷倒地，被防暴警包圍，其間有警作出疑似踢腳動作。好鄰舍北區教會及後確認一名守護孩子成員被捕，據知成員口腔及牙齒流血，更出現暈昡的狀況。
警方其後在記者會上表示，形容當時只見警員踢向黃色物體（yellow object）。
佔中七警 暗角拳打曾健超被判刑
翻查資料，2014年佔中清場期間，七名便衣警員以膠帶等反綁前公民黨成曾健超時，遭到反抗，並將其帶到添馬公園一處暗角，被其中五人拳打腳踢近數分鐘，引發外界關注；其後七名警員均先被調職反停職，並因《襲擊致造成實際身體傷害罪》，各人被判監兩年，經上訴後部份人獲減刑及撤控。