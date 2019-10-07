【禁蒙面法】防暴警拳打腳踢被制服人士　街坊平台擲咖啡杯始停手

反修例風波持續，政府早前宣布以緊急法立《禁蒙面法》後，引發多區示威衝突。昨日有網民號召於九龍及港島舉行遊行，事件及後演變成衝突。有網上片段顯示，譽港灣商場對出、太子道東位置，一群防暴警員清場期間，有防暴警員於行人路邊，對一名已制服的示威者，疑至少兩度起腳踢其身體，及拳打對方；最後有平台街坊向該處擲下咖啡杯，防暴方停止其行為。

另一名警員至少兩度起腳踢向該名示威者。（網上影片截圖）

防暴警疑拳打腳踢已制伏示威者

歌手阮民安昨日於社交媒體發佈一段影片，片段顯示，事發地點相信為太子道東，當時一群示威者沿譽港灣商場對出位置逃走，數名防暴於太子道東衝出追捕黑衣示威者，及後一名示威者被防暴於行人路上制服。據影片顯示，當時約有五名身穿綠色制服、頭戴頭盔的防暴警員包圍一名黑衣男子，該名男子已遭一名防暴警按地制服，惟另一名警員疑至少兩度起腳踢向該名示威者，並用手拳打向該名示威者至少兩次，其餘三名警員則於外圍觀察；有數名於平台的街坊不停高呼「停手啊！XX」、「停手啊！」、「佢要死啦！」

街坊擲咖啡杯後 防暴始停手

其後，一名街坊向防暴警員所在位置，擲下咖啡杯，飲料散落一地，在場其他防暴警高呼「唔好掟嘢啊！」，並發現平台上面的街坊，該名出拳的防暴警員方停手，並用盾牌遮擋自己

發佈影片的阮民安又在社交媒體上表示，「有鏡頭影X住都打到咁，無咁點算？？？」